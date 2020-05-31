Общество

BFM.ruBFM.ruВ Подмосковье затопило несколько городов

Пресс-служба губернатора региона сообщает, что остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов. В Наро-Фоминске работы завершены, ситуация стабилизирована. Также от воды освобожден участок дороги у железнодорожной платформы Опалиха городского округа Красногорск.
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В Подмосковье 107 приусадебных участков остаются подтопленными

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