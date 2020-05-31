Общество
BFM.ruВ Подмосковье затопило несколько городов
Пресс-служба губернатора региона сообщает, что остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов. В Наро-Фоминске работы завершены, ситуация стабилизирована. Также от воды освобожден участок дороги у железнодорожной платформы Опалиха городского округа Красногорск.
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Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 142 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 31 мая выявлено 142 новых пациента с коронавирусом.
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Вчера поздно вечером тяжелая ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.
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Почему дочь Леонида Якубовича не носит фамилию отца
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Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
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Правила приема в первый класс могут измениться в России
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Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
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Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»
Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
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News.ru вчера в 16:28
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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
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3-летний сын Собчак и Виторгана поразил подписчиков стихом Лермонтова
Актер Максим Виторган опубликовал трогательное видео с сыном Платоном, которое поразило подписчиков социальной сети Instagram.
Слово и Дело 08:53
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
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РИА Новости 07:09
Политика
МИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
Москва расценивает намеренное распыление полицией Миннеаполиса слезоточивого спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву как проявление необоснованной жестокости, говорится в сообщении МИД.
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Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей
В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС 11:45
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Общество
Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о связи течения коронавирусной инфекции со свертываемостью крови.
Газета.Ru 11:36
Общество
В московских парках нанесли разметку для социальной дистанции
«На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Мосгорпарка.
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Общество
Пенсионеры начнут получать дополнительные выплаты с 1 июня
Новые денежные выплаты начнут получать многие российские пенсионеры с 1 июня.
Primpress.ru 12:00
Общество
Воробьёв оценил ситуацию с подтоплениями из-за дождей в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями в ряде муниципалитетов на фоне сильных ливней.
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Футбол
«Шахтёр» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины
В рамках чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтёр» одержал победу над киевским «Динамо».
RT на русском 11:56
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Вячеслав Малафеев заявил об уходе из «Зенита»
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Здоровье
Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи
Главный онколог Минздрава России рассказал о признаках рака кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Двое боевиков ликвидированы в Сунже
В городе Сунже в Ингушетии двоих боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 12:05
Футбол
Божин покидает «Торпедо» и намерен трудоустроиться в РПЛ
25-летний защитник намерен продолжить карьеру в одном из клубов Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 11:46
Транспорт
Прокуратура назвала причину остановки поездов на Мурманск
Вечерний Мурманск 09:06