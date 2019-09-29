В Московской области завели уголовное дело по факту изнасилования иностранной гражданки, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России. По предварительной информации, инцидент произошёл вечером 26 сентября в Балашихе.

В Подмосковье завели дело по факту изнасилования иностранки

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