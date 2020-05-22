Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам

Как отмечается, работы предполагают уборку территории больниц, разгрузку медикаментов, лекарств, продуктов и других грузов. Сообщается, что суд признал виновными несколько человек, нарушивших самоизоляцию в регионе.
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с чего всё началось

В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работам в больницах

Нарушителей режима самоизоляции, организовавших массовые мероприятия в Подмосковье, будут привлекать к обязательным работам в городских больницах региона до 100 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
РИА Новости07:01

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Нарушителей режима самоизоляции начали привлекать к работе в подмосковных больницах

Подмосковье Сегодня08:16

Осуждённых к обязательным работам в Подмосковье нарушителей самоизоляции не отправят в «красные зоны»

Говорит Москва09:06

В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах

Газета.Ru07:15

Злостных нарушителей самоизоляции в Подмосковье накажут 100 часами работ

РБК07:30

Нарушителей самоизоляции начали привлекать к обязательным работам в больницах Подмосковья

Правительство Московской области07:28

Грубых нарушителей самоизоляции в Подмосковье привлекут к обязательным работам в больницах

ТАСС07:35

В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работам в больницах

РИА Новости07:01
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Общество

Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве

Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
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Константин Емельянов покидает пост главного тренера «Оренбурга»

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РИА Новости 06:00
Происшествия

Пассажирский самолет разбился в Пакистане

По информации телеканала Dunya News, самолет "Пакистанских авиалиний" (Pakistan International Airlines, PIA) разбился рядом с аэропортом Джинна в городе Карачи 22 мая, передает РИА Новости.
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Политика

Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России

По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Наука

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Медики из Испании впервые обнаружили, что у кошек коронавирус может протекать бессимптомно.
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Шоу-бизнес

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Ранее в сети ходили слухи о романе Дженнер с музыкантом - они якобы встречались во время ссоры Кайли с коллегой Дрейка Трэвисом Скоттом, отцом ее ребенка.
Газета.Ru 05:50
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Медведев раскритиковал выход США из Договора по открытому небу

«Объявленное Вашингтоном решение о предстоящем выходе из Договора по открытому небу (ДОН) стало очередным шагом США на пути разрушения создававшейся десятилетиями архитектуры международной безопасности», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте».
Rambler News Service 09:50
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Политика

В большинстве регионов ограничения могут снять к началу июня

Большинство российских регионов будут готовы снять ограничения из-за коронавируса к началу июня, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 10:05
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Происшествия

В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик

Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение в ходе спецоперации по нейтрализации боевиков в Дагестане.
Российская газета 09:05
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Политика

Украина изложила в Морском арбитраже ООН претензии к России

МИД Украины передал в Международный суд ООН меморандум с претензиями против России в связи с задержанием кораблей и помещением их экипажей под стражу при входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК 08:02
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Происшествия

Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе

Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
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Экономика

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Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Политика

Зюганову продлили запрет на въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о продлении запрета на въезд в страну в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова еще на три года.
Известия 09:15
Общество

В Ивановской области завели дело на фельдшера скорой помощи

Сотрудники МВД по Ивановской области завели административное дело на фельдшера скорой помощи из Кинешмы Сергея Веселкова.
RuNews24.ru вчера в 04:03
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Армия и оружие

В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко»

Третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" спустили на воду в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Северной верфи", где строится корабль.
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Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 07:44
Футбол

Авдеев рассказал, может ли Семин стать главным тренером «Торпедо»

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев рассказал, рассматривает ли клуб кандидатуру Юрия Семина в качестве нового главного тренера.
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Общество

Беглов прокомментировал, почему в Петербурге сохранены ограничения

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил сохранение основной части ограничений по коронавирусу отсутствием положительной динамики.
Городовой 08:06
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Политика

Путин понадеялся не стать пациентом с коронавирусом

Президент России Владимир Путин не планирует заражаться коронавирусом и ложиться в больницу.
Lenta.ru 09:42
Общество

На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией

Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском 04:47
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Здоровье

Наиболее простой способ дезинфекции защитной маски назван

Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний США озвучили самый простой способ дезинфекции многоразовой медицинской маски.
Live24 07:58
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
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Общество

Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию

Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.
REGNUM 05:13
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Происшествия

Освобожден экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков

В период с 2011 по 2012 год Андрей Черняков, установило также следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены НПО "Космос" в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице.
Коммерсантъ 07:33
Наука

Использование грунтовых вод поставило 200 миллионов людей перед угрозой отравления мышьяком

От 94 до 220 миллионов человек, 85-90 процентов которых проживает в Южной Азии, подвергаются угрозе попадания мышьяка в организм из-за организации водоснабжения: они используют глубоко залегающие грунтовые воды для получения питьевой воды и полива сельскохозяйственных культур.
N+1 вчера в 14:22
Экономика

Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания

В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
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Экономика

В ЦБ допустили расширение режима кредитных каникул для россиян

Условия предоставления кредитных каникул можно упростить для россиян, которые брали ссуды на покупку автомобилей, заявила во время онлайн-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
РБК 08:07
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Происшествия

Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
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