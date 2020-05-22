Коронавирус
RT на русскомВ Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам
Как отмечается, работы предполагают уборку территории больниц, разгрузку медикаментов, лекарств, продуктов и других грузов. Сообщается, что суд признал виновными несколько человек, нарушивших самоизоляцию в регионе.
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с чего всё началось
Нарушителей режима самоизоляции, организовавших массовые мероприятия в Подмосковье, будут привлекать к обязательным работам в городских больницах региона до 100 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.РИА Новости07:01
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Нарушителей режима самоизоляции начали привлекать к работе в подмосковных больницах
Подмосковье Сегодня08:16
Нарушителей самоизоляции начали привлекать к обязательным работам в больницах Подмосковья
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