Нарушителей режима самоизоляции, организовавших массовые мероприятия в Подмосковье, будут привлекать к обязательным работам в городских больницах региона до 100 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

с чего всё началось

Как отмечается, работы предполагают уборку территории больниц, разгрузку медикаментов, лекарств, продуктов и других грузов. Сообщается, что суд признал виновными несколько человек, нарушивших самоизоляцию в регионе.

В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам

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