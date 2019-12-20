Политика

RT на русскомRT на русскомВ Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны. По его словам, МИД изучает возможность дипломатической реакции.
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В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.
РИА Новости07:16

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В Польше не знают, как реагировать на слова Путина о Второй мировой войне

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В Польше изучат высказывание Путина о Второй мировой войне

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Польша прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

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В Польше оценят слова Путина о действиях СССР в 1939 году

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МИД Польши взял время на изучение слов Путина о Второй мировой войне

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В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

RT на русском08:03

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости07:16
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Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

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Нештрафуемый порог превышения скорости снизят

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Газета.Ru 10:31
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ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Давид Манукян признался Бузовой в своих чувствах

Комментарияй блогера обсуждают в Сети Хотя зрители сейчас наблюдают по ТВ за тем, как Ольга Бузова выбирает себе мужчину, есть вероятность, что ее сердце уже занято.
WomanHit.ru 02:32
Происшествия

Прокуроры не явились на суд по пересмотру меры пресечения Антоненко

Киевский апелляционный суд перенес заседание по пересмотру меры пресечения бойцу ССО Андрею Антоненко, который воевал в Донбассе и подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в связи с неявкой прокуроров.
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В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
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Политика

Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ 08:10
Космос

Новейший американский корабль Starliner успешно стартовал к МКС

РБК 07:35
Технологии

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ToDay News Ufa вчера в 11:33
Футбол

Леонид Слуцкий стал главным тренером «Рубина»

У футбольного клуба «Рубин» появился новый главный тренер — Леонид Слуцкий.
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Происшествия

Отец стрелка с Лубянки редко общался с сыном

О своих отношениях с сыном рассказал отец Евгения Манюрова, открывшего стрельбу на Лубянке (Москва), передаёт 20 декабря РЕН-ТВ.
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Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
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В Польше российские МиГ-29 предпочли американским F-35

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Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса

Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
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Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
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Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 04:58
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Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу

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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Политика

В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
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Технологии

Puma представила специальные кроссовки для геймеров

Puma представила новую коллекцию кроссовок Active Gaming Footware для геймеров.
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Политика

Путин поддержал идею Медведчука по «нормандскому формату»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
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Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском

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Экс-главу департамента НОВАТЭКа поместили под домашний арест

Городской суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест экс-директора департамента инжиниринга и инвестиций НОВАТЭКа Владислава Бабийчука, который обвиняется в многомиллионном хищении.
РБК 09:36
Футбол

Тамез, которым интересовался «Спартак», может продолжить карьеру в АПЛ

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Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
РБК 08:05
Энергетика

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
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В Киеве предложили назвать сквер в честь лубянского стрелка Манюрова

Националист, украинский политический деятель и журналист Дмитрий Корчинский написал в Facebook, что сквер надо переименовать в честь Евгения Манюрова, который «отличился» у здания ФСБ в Москве и был убит «псами режима».
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Британский парламент поддержал соглашение по Brexit

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