Политика

RT на русскомRT на русскомВ Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны. По его словам, МИД изучает возможность дипломатической реакции.
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с чего всё началось

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.
РИА Новости07:16

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В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Газета.Ru14:43

МИД Польши взял время на изучение слов Путина о Второй мировой войне

ТАСС10:52

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости07:16

В Польше оценят слова Путина о действиях СССР в 1939 году

Московский Комсомолец08:39

В Польше не знают, как реагировать на слова Путина о Второй мировой войне

REGNUM08:25

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

RT на русском08:03

Польша прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Lenta.ru09:16
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Космос

В NASA зафиксировали новый вид магнитного взрыва на Солнце

Pravda.Ru 07:38
Общество

Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу

Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.
Salt Mag 09:52
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
РБК вчера в 13:09
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru 14:46
Гаджеты

Apple заработала 66% всей прибыли рынка смартфонов в 2019 году

Apple продолжает доминировать на рынке смартфонов. В третьем квартале 2019 года компания заняла 66% всей прибыли (почти $8 млрд).
News.ru вчера в 08:59
Космос

У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Вести.Ru 12:09
Политика

Путин одобрил идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Российский президент Владимир Путин положительно оценил идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию на Украине.
NewInform 05:21
Космос

Как проходил первый полет к Плутону

«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Snob.ru 17 декабря в 01:02
Футбол

Уткин прокомментировал награждение Семина призом «Лучший тренер года»

«Локомотив» под руководством Семина в 2019 году завоевал серебро чемпионата России и стал обладателем Кубка страны.
ODDS.ru вчера в 02:48
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК 18 декабря в 15:10
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Говорит Москва вчера в 23:22
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Общество

Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 10:41
Происшествия

Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей

Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
РБК 17:16
Политика

Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта, которые предложили продлить на год предоставление трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии.
Газета.Ru 16:21
Происшествия

Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Эхо Москвы 12:30
Авто

Mercedes может сократить линейку AMG из-за новых эконорм

Специалисты издания Financial Times предполагают, что в 2020 году Daimler может ощутимо сократить линейку AMG.
Тарантас Ньюс вчера в 12:27
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 07:39
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера

Певица Нюша в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» рассказала, что однажды до нее домогался продюсер.
Вечерняя Москва 07:14
Политика

Путин рассказал о бизнесе дочерей

Piter.tv вчера в 08:54
Хоккей

Овечкин занял третье место в рейтинге лучших игроков НХЛ десятилетия

Российский хоккеист Александр Овечкин появился в списке 100 лучших игроков НХЛ десятилетия.
VSE42.RU 02:47
Общество

В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля

В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве.
РБК 18 декабря в 10:29
Футбол

«Валенсия» показала гол Черышева пяткой на тренировке

RT на русском 15:44
Гаджеты

Microsoft продолжит поддержку Windows 7

Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
The GEEK вчера в 08:41
Происшествия

Туристы из России пострадали в Таиланде при столкновении катера и яхты

Несколько туристов из России пострадали в результате столкновения яхты и скоростного катера в Таиланде.
News.ru вчера в 10:49
Культура

Иван Дорн сыграет в фильме Кирилла Серебренникова

РЕН ТВ 17 декабря в 08:56
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

REGNUM 00:33
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru 12:25
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
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