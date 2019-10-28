Общество

Утро.ruУтро.ruВ Польше арестовали российского шпиона

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
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СМИ: в Польше задержан мужчина, обвиняемый в шпионаже в пользу России

ТАСС06:22

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

Известия06:48

В Польше арестовали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

РБК06:44

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Коммерсантъ06:28

СМИ: в Польше задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

РИА Новости07:37

В Польше заявили о задержании российского шпиона

РЕН ТВ06:16

В Польше сообщили о поимке российского шпиона

Интерфакс06:05
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