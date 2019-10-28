Общество
Утро.ruВ Польше арестовали российского шпиона
Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
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Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости 13:15
Гаджеты
Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Pro
Компания Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro.
РИА Новости 14:13
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 12:31
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами встречи по газу с Россией и Украиной
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонней встречи по газовой проблематике в формате РФ - Еврокомиссия - Украина, которая состоялась 28 октября в Брюсселе.
Rambler News Service 13:07
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Происшествия
В Липецке при падении с высоты разбилась 15-летняя школьница
Вечером 27 октября 15-летняя девочка в сопровождении своих сверстников прогуливалась по этажам заброшенного высотного здания рембазы в военном городке, пишет местное издание LipetskMedia.
Вечерний курьер 06:13
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Политика
Горбачёв назвал Путина наследником хаоса
Михаил Горбачёв считает, что Владимир Путин, заняв пост главы государства в 2000 году, стал наследником хаоса.
News.ru 12:51
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Lisa.ru 03:45
Футбол
Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
РБК 08:00
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru 04:41
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Lenta.ru 13:48
Общество
Бизнес-омбудсмен допустила создание в Москве частных СИЗО
Московское бизнес-сообщество предложило создать в столице первые в стране частные следственные изоляторы.
РБК 09:28
Путешествия
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Фигурное катание
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 02:46
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Политика
В Раде заявили о риске возвращения фашизма на Украину
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что существует риск того, что в страну вернулся фашизм.
RT на русском 13:59
Хоккей
Северсталь — СКА 1:1 (Серия буллитов)
Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Нева Спорт 14:24
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
РИА Новости 14:38
Футбол
СМИ узнали, что едят игроки «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сразу после матчей
Руководство «Спартака» подошло к вопросу питания иначе, сразу после финального свистка игроки красно-белых едят итальянскую пасту, также им предлагают блюда с печеным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, овощи и фрукты.
Матч ТВ 12:56
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 вышла на Xiaomi Mi CC9
После установки MIUI 11 вы получаете обновленный пользовательский интерфейс, другие иконки, общесистемный темный режим, новый системный шрифт Mi Lan Pro и улучшенную функцию всегда включенного дисплея.
iXBT.com 26 октября в 02:40
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки
При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Российская газета 10:53
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ 08:15
Армия и оружие
База с войсками США на севере Багдада подверглась ракетному обстрелу
Военная база, расположенная на севере столицы Ирака, подверглась ракетному обстрелу. На ней находились американские военные.
News.ru 14:24
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 получили популярную функцию iPhone 11
В последнем обновлении операционной системы Samsung Galaxy S10e, S10 и S10+ получили возможность съёмки селфи в замедленном режиме slo mo.
Life.ru 06:53