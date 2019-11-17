Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью «Европейской правде», что Украине нужно придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма. Ващиковский считает, что курс на Европу поможет Киеву добиться экономического роста.

В Польше дали Украине совет по возвращению Донбасса и Крыма

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