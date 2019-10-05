В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki. Инцидент произошел еще в конце лета, однако известно об этом стало только сейчас.

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

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