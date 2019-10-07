В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki. Инцидент произошел еще в конце лета, однако известно об этом стало только сейчас.

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

Наука «Зарождение» вирусов впервые записали на видео Американские ученые показали видео, на котором впервые можно увидеть, как формируются вирусы.

Происшествия Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.

Кино Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти» Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Кино Федор Бондарчук посетил презентацию «Вторжения» с внучками Недавно киноленту презентовал Бондарчук, присутствовавший на мероприятии вместе с актерами Ириной Старшенбаум, Риналем Мухаметовым, а также Юрием Борисовым.

Политика Николай Панков: «На главврачей никто не собирается нападать» В самом начале Панков анонсировал предстоящую партийную конференцию 19 октября, отметив, что на ней, в том числе, "будет проводиться ротация кадров".

Общество Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.

Гаджеты Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4 Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это одно из самых крупных апдейтов за последнее время.

Политика ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».

Политика Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня» Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский назначен на должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня", сообщает ТАСС.

Экономика Назначена допустимая доля приема мигрантов на работу на 2020 год Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому назначена предельная доля иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год.

Наука Названы самые безопасные страны при апокалипсисе В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.

Здоровье Выявлена смертельная опасность лака для ногтей Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.

Культура Работа для олигарха: как миллиардеры улучшают имидж России в США Как минимум пять миллиардеров из России и один крупный банкир были замечены в активном продвижении русского искусства и культуры за рубежом и в особенности в США, пишет The New York Times в статье «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России» (Oligarchs, as U.S. Arts Patrons, Present a Softer Image of Russia).

Происшествия В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.

Политика Лукашенко поздравил Путина с днем рождения Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием.

Происшествия Генпрокуратура назвала причину трагедии в лагере «Холдоми» Кривонис отметила, что много нарушений прокурорами выявляется в области организации питания детей.

Политика Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».

Политика На выборах в парламент Португалии побеждают социалисты На парламентских выборах в Португалии, по предварительным данным, побеждает партия социалистов, которую возглавляет премьер-министр страны Антониу Кошта.

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.

Политика На Украине отказались от разведения сил в Донбассе 7 октября Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 7 октября ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.