Происшествия
РИА НовостиВ Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki. Инцидент произошел еще в конце лета, однако известно об этом стало только сейчас.
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Поляки отправили в кому двух гастарбайтеров за разговор на украинском языке
Московский Комсомолецвчера в 22:58
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Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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Работа для олигарха: как миллиардеры улучшают имидж России в США
Как минимум пять миллиардеров из России и один крупный банкир были замечены в активном продвижении русского искусства и культуры за рубежом и в особенности в США, пишет The New York Times в статье «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России» (Oligarchs, as U.S. Arts Patrons, Present a Softer Image of Russia).
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием.
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Samsung представила инновационную технологию электронных плат
Компания Samsung представила технологию чипов, которая позволит и дальше наращивать производительность, не упираясь в физические ограничения.
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