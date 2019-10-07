Происшествия
РИА НовостиВ Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki. Инцидент произошел еще в конце лета, однако известно об этом стало только сейчас.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Поляки отправили в кому двух гастарбайтеров за разговор на украинском языке
Московский Комсомолецвчера в 22:58
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Футбол
«Лос-Анджелес» выиграл регулярный сезон МЛС с рекордом
В МЛС определился победитель регулярного чемпионата, которым стал «Лос-Анджелес».
Матч ТВ вчера в 23:16
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец 05 октября в 05:16
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выступила с заявлением
В семье Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о смерти актрисы и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
Рамблер 01:18
Армия и оружие
США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Политика
Дипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на обратный рейс
Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая ранее была допрошена сотрудниками ФБР, на обратный рейс до Москвы.
ТАСС вчера в 19:43
Общество
Самые высокие зарплаты в России оказались в сфере строительства
Больше всего в России получают сотрудники сферы строительства – 50,4 тысячи рублей в месяц.
VSE42.RU вчера в 23:14
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости вчера в 15:35
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 04 октября в 06:51
Авто
Флагманский кроссовер Chery Exeed VX показали в Сети
Кроссовер Exeed VX станет самым габаритным в линейке - в длину паркетник достигает 4970 мм, колесная база - 2900 мм.
ГЛАС.RU 01:50
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 05 октября в 06:16
Футбол
Конте: «Интер» только делает шаги в направлении к «Ювентусу»
"Ювентус" демонстрирует высочайший уровень, "Интер" только начал делать шаги в направлении к нему.
ТАСС Спорт 00:09
Здоровье
Более 1,5 млн человек сделали прививку от гриппа за месяц
За месяц бесплатную прививку от гриппа сделали более 1,5 миллиона человек.
Москва 24 00:46
Политика
В Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов
ФАН 05 октября в 11:02
Общество
Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов
Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.
РБК 00:00
Гаджеты
Компактный флагман Sony Xperia 5 появился в продаже
The GEEK 05 октября в 11:02
Происшествия
Мужчина застрелил зятя в США после неудачного сюрприза
В американском штата Флорида местный житель случайно застрелил своего зятя, который попытался устроить ему сюрприз, неожиданно приехав из Норвегии.
Газета.Ru 01:56
Футбол
Со счетом 2:1 «Краснодар» выиграл у «Спартака»
Блокнот Краснодар 00:25
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС вчера в 04:29
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Политика
В США по делу об импичменте Трампа выступил второй информатор
Второй информатор выступил в деле об импичменте против президента США Дональда Трампа, сообщил адвокат Марк Зайд, представляющий интересы стороны обвинения.
News.ru вчера в 09:40
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Происшествия
Иркутская таможня выявила махинации с экспортом леса на 228 млн рублей
Махинации с валютной выручкой от продажи леса выявили сотрудники Иркутской таможни. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба ведомства.
REGNUM 02:08
Кино
В Сети появился трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Американский канал Cartoon Network представил трейлер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти».
NewInform 02:44