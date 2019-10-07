В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki. Инцидент произошел еще в конце лета, однако известно об этом стало только сейчас.

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк выступила с заявлением В семье Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о смерти актрисы и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Происшествия В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.

Происшествия В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.

Политика Дипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на обратный рейс Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая ранее была допрошена сотрудниками ФБР, на обратный рейс до Москвы.

Общество Самые высокие зарплаты в России оказались в сфере строительства Больше всего в России получают сотрудники сферы строительства – 50,4 тысячи рублей в месяц.

Экономика Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

Авто Флагманский кроссовер Chery Exeed VX показали в Сети Кроссовер Exeed VX станет самым габаритным в линейке - в длину паркетник достигает 4970 мм, колесная база - 2900 мм.

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Общество Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.

Происшествия Мужчина застрелил зятя в США после неудачного сюрприза В американском штата Флорида местный житель случайно застрелил своего зятя, который попытался устроить ему сюрприз, неожиданно приехав из Норвегии.

Происшествия Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.

Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.

Общество Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Политика В США по делу об импичменте Трампа выступил второй информатор Второй информатор выступил в деле об импичменте против президента США Дональда Трампа, сообщил адвокат Марк Зайд, представляющий интересы стороны обвинения.

Экономика В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.