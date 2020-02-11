Происшествия
Российская газетаВ Польше группу людей избили за русскую речь
Во второй половине дня группа молодых людей напала на них с криками "Польша для поляков!" и "Бей украинцев!". Причиной нападения стало то, что пятеро, среди которых были граждане России, Украины, Беларуси, а также двое поляков, общались между собой на русском языке.
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