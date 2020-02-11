Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Польше группу людей избили за русскую речь

Во второй половине дня группа молодых людей напала на них с криками "Польша для поляков!" и "Бей украинцев!". Причиной нападения стало то, что пятеро, среди которых были граждане России, Украины, Беларуси, а также двое поляков, общались между собой на русском языке.
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Националисты в Польше избили пять человек за русскую речь

News.ru08:33

В польском городе Торуне группа националистов избила россиян и украинцев

РБК10:42

СМИ: в Польше группу молодых людей избили за разговор на русском языке

ТАСС10:39

В Польше избили приезжих за русскую речь

Газета.Ru09:32

Приезжих избили за русскую речь в Польше

Телеканал 360°10:47

В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь

РИА Новости07:48

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

REGNUM07:19
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Молодой борец из Дагестана сломал шейные позвонки во время неудачного захвата с оппонентом на Кубке мира по грэпплингу в Петербурге.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
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Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
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