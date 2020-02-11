Происшествия

REGNUMREGNUMВ Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
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с чего всё началось
Польская газета Gazeta Wyborcza
 со ссылкой на представителя муниципальной полиции в Торуни Войцеха Кростовски пишет 11 февраля, что инцидент попал на камеры видеонаблюдения и полиция расследует его.
Известия08:42

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В Польше россиян и украинцев избили за русскую речь

Московский Комсомолец08:29

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

Известия08:42

Националисты в Польше избили пять человек за русскую речь

News.ru08:33

В Польше жестоко избили граждан России, Украины и Белоруссии

Lenta.ru09:16

Приезжих из России, Украины и Белоруссии избили в Польше за русский язык

Взгляд.ру08:20

В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь

РИА Новости07:48

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

REGNUM07:19
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Армия и оружие

В Сирии сбили вертолет Ми-17 правительственной армии

Газета.Ru 08:59
Общество

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
RT на русском 07:41
Армия и оружие

Число пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

Удары по военным объектам США в Ираке были нанесены 8 января.
Новые Ведомости 04:52
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Происшествия

Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Известия 06:36
Общество

МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

МВД России предлагает записывать процесс прохождения техосмотра автомобилей на видео.
РБК 08:00
Общество

В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале.
Газета.Ru 01:46
Кино

В сериале «Паразиты» может сыграть Марк Руффало

Марк Руффало, известный по роли Халка в «Мстителях», может сыграть в сериале по фильму «Паразиты» Пон Чжун-хо.
Культуромания 06:53
Биатлон

Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Резервными вариантами названы Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.
ODDS.ru вчера в 05:32
Политика

Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы

В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
REGNUM 08:44
Экономика

Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ

В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:48
Авто

КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
МИР 24 вчера в 10:25
Технологии

Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020

Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
The GEEK вчера в 05:00
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 05:45
Политика

В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами

Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил целесообразность предложения тем, что люди, занимавшие пост президента России, «имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации».
РБК 09:24
Авто

Элитные паркетники от Chery начнут продавать за пределами Китая

Первым на рынок выйдет паркетник, известный в Китае как Exeed TXL, а следом – Exeed VX.
Авторамблер 08:20
Армия и оружие

Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео

Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Российская газета 03:34
Общество

Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
RT на русском 03:43
Шоу-бизнес

Певица МакSим может окончательно уйти со сцены

REGNUM 07:09
Шоу-бизнес

Певица Адель шокировала своей худобой на афтепати «Оскара»

Успехи певицы по сжиганию лишних калорий замечают уже давно, но на афтепати премии «Оскар» девушка оказалась просто неузнаваемой.
Super.ru 06:24
Политика

В Минтрансе оценили возможность создания новой авиакомпании в ДФО

Замминистра транспорта России Александр Юрчик прокомментировал возможность создания новой авиакомпании на Дальнем Востоке.
RT на русском 08:45
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru вчера в 15:10
Армия и оружие

Эксперт объяснил просьбу Турции к НАТО о поддержке в Идлибе

Накануне представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил: Анкара ждет от НАТО поддержки в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Взгляд.ру 04:18
Авто

Haval предлагает выгоду на покупку своих автомобилей

SpeedMe 02:44
Здоровье

В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы

Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
REGNUM 06:40
Политика

Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
RT на русском 01:07
Происшествия

Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения

Капитанам двух катеров, столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.
РИА Новости 07:57
Шоу-бизнес

Актер из «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет

Стало известно о кончине Рафаэля Коулмэна, ему было всего 25 лет.
Дни24 05:05
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

РИА Новости 01:11
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Город на севере Польши, на реке Висле. Родина Николая Коперника, историческая часть города состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2007 году население города составило 206 765 жителей.
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