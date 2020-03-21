Армия и оружие
Взгляд.руВ Польше испугались российского «электронного колпака» для Европы
Россия в ближайшем будущем намерена поставить на боевое дежурство радиолокационную станцию (РЛС) нового поколения «Воронеж», которая сможет накрыть Европу «электронным колпаком», пишут польские СМИ.
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с чего всё началось
Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство в Калининградской области РЛС нового поколения «Воронеж», способную контролировать воздушное прорстранство в радиусе до 3 тысяч километров, в том числе и пуски ракет с территории Европы, сообщает польское издание Onet.ИноСМИвчера в 08:21
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