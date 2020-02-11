Происшествия
REGNUMВ Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины
В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
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с чего всё началось
Польская газета Gazeta Wyborcza со ссылкой на представителя муниципальной полиции в Торуни Войцеха Кростовски пишет 11 февраля, что инцидент попал на камеры видеонаблюдения и полиция расследует его.Известия08:42
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Историк Соколов останется в СИЗО до середины апреля
Обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля, сообщил его адвокат Александр Почуев.
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Общество
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Экономика
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Общество
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Общество
Мария Шарапова посетила вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова появилась в Лос-Анджелесе на вечеринке, устроенной по случаю церемонии вручения "Оскар".
Спорт
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
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Криминальная картина Гая Ричи выйдет в прокат 13 февраля
Авто
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Старт продаж обновленного кросс-купе Mazda CX-4 состоялся в начале ноября 2019-го.
Киберспорт
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Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 11 февраля до 63,77 рубля
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Политика
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против упоминания Бога в преамбуле Конституции.
Общество
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Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, не сомневается в свой победе над Домиником Рейесом после того, как вместе с командой пересмотрел поединок.
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Раскрыта дата презентации смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro
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