Происшествия
Lenta.ruВ Польше жестоко избили граждан России, Украины и Белоруссии
Полиция польского города Торунь разыскивает семь человек, которые в минувшие выходные жестоко избили пятерых граждан Украины, России и Белоруссии.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 14:02, Ашберн
Экономика
В Минфине рассказали о сложностях пересмотра условий кредита на БелАЭС
Россия и Белоруссия ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС, однако обсуждение этого вопроса идет сложно.
Здоровье
ФАС помешала попыткам обогатиться на коронавирусе в Москве
Нарушителям выдали предупреждение о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами, а также в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по сирийской армии
Авто
Kia выпустит новый компактвэн на основе кроссовера Kia Seltos
Основой для новинки выступит популярный кроссовер Kia Seltos, который передаст некоторые детали кузова.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек
Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
Общество
Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ
По словам официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, использование Белоруссией технологической нефти из системы нефтепроводов «Дружба» для поставок на свои нефтеперерабатывающие заводы не окажет влияния на транзит из России, но приведет к потере пропускной способности белорусских НПЗ.
Наука
Физики провели рапидную съемку в терагерцовом диапазоне
Физики напомнили, что терагерцовое излучение — это диапазон излучения между инфракрасным и радиоспектром, длина волны которого составляет от 0,01 до 3 мм, пишет N+1.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Интернет
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
Общество
Власти Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки
На португальские банковские счета самой богатой женщины Африки Изабель душ Сантуш наложен арест, 11 февраля сообщает агентство Reuters.
Здоровье
Число умерших от коронавируса превысило тысячу человек
В Великобритании число заразившихся составляет уже 8 человек, причём последним случаем было заболевание коронавирусом врача больницы в городе Брайтон.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Общество
ВОЗ: распространение коронавируса за пределами Китая может ускориться
Распространение коронавируса нового типа за пределами Китая может ускориться, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
Политика
Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что считает возможным достижение мира между палестинцами и израильтянами.
Хоккей
«Спартак» — «Металлург». Прогноз: Знарок устроит мастер-класс для Воробьёва
В ставках на матч «Спартак» — «Металлург» команда Олега Знарка котируется с коэффициентом 2.40.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Политика
Украина не станет назначать посла в Россию
Киев не намерен повышать статус дипотношений с Москвой и назначать в Россию посла, "учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий".
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз
История повторилась и в этот раз – всего пару недель назад стало известно, что Энрике и Анна ждут третьего ребенка, а теперь брат певца объявил на чилийской радиостанции ADN, что малыш уже появился на свет.
Общество
Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты
Политика
«Если бьешь русских, ответ будет жестким»: Грозин о возможном этническом конфликте в Казахстане
Если ты бьешь русских, то ответ, даже со стороны властей республики, может быть гораздо более жестким, просто в силу чувства самосохранения.
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Здоровье
Все школы Нижнего Новгорода закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ
Все школы Нижнего Новгорода с четверга, 13 февраля, закрываются на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила нападение боевиков на населенный пункт в Идлибе
Сирийская армия отбила нападение боевиков на населенный пункт Найраб на востоке провинции Идлиб, сообщает проправительственная газета Al-Wasat со ссылкой на военный источник.
Киберспорт