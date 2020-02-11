Полиция польского города Торунь разыскивает семь человек, которые в минувшие выходные жестоко избили пятерых граждан Украины, России и Белоруссии.

В Польше жестоко избили граждан России, Украины и Белоруссии

Здоровье ФАС помешала попыткам обогатиться на коронавирусе в Москве Нарушителям выдали предупреждение о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами, а также в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса.

Общество Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ По словам официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, использование Белоруссией технологической нефти из системы нефтепроводов «Дружба» для поставок на свои нефтеперерабатывающие заводы не окажет влияния на транзит из России, но приведет к потере пропускной способности белорусских НПЗ.

Наука Физики провели рапидную съемку в терагерцовом диапазоне Физики напомнили, что терагерцовое излучение — это диапазон излучения между инфракрасным и радиоспектром, длина волны которого составляет от 0,01 до 3 мм, пишет N+1.

Общество Власти Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки На португальские банковские счета самой богатой женщины Африки Изабель душ Сантуш наложен арест, 11 февраля сообщает агентство Reuters.

Здоровье Число умерших от коронавируса превысило тысячу человек В Великобритании число заразившихся составляет уже 8 человек, причём последним случаем было заболевание коронавирусом врача больницы в городе Брайтон.

Экономика ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.

Политика Украина не станет назначать посла в Россию Киев не намерен повышать статус дипотношений с Москвой и назначать в Россию посла, "учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий".