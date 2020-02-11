Происшествия
REGNUMВ Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины
В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 17:01, Ашберн
Происшествия
Убийца полицейского в московском метро получил 18 лет колонии
Мосгорсуд приговорил уроженца Киргизии Нурлана Муратова к 18 годам колонии за убийство полицейского Андрея Райского в служебном туалете станции «Курская».
Культура
Собчак отреагировала на критику своего нового шоу «Док-ток»
Новый формат вечернего шоу «Док-ток» на Первом канале заключается в том, что в эфире происходит реконструкция событий.
Армия и оружие
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Общество
В Думу внесли поправки о расширении маткапитала
Семьи, где первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января этого года, должны получить 466 617 рублей, а при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих сумма выплат будет насчитывать 616 617 рублей.
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Армия и оружие
Секретный американский челнок вывел на орбиту новые спутники
Секретный мини-шаттл ВВС США X-37B вывел на орбиту три спутника неизвестного назначения.
Экономика
Легкой промышленности РФ хватит запасов до начала марта
«Что касается легкой промышленности, безусловно, поставки из Китая составляют львиную долю импорта в РФ, и предприятия легкой промышленности с тревогой смотрят на то, как развивается ситуация в Поднебесной», - сказал чиновник в интервью телеканалу «Россия-24».
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте
Праздник выпадает на воскресенье — выходной переносится на понедельник, 24 февраля. Рабочая неделя продлится 4 дня — с 25 по 28 февраля.
Шоу-бизнес
В сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило тысячу человек
За истекшие сутки число больных пневмонией нового типа увеличилось по стране почти на 2,5 тысячи, смертельных случаев - на 108.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Экономика
Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ
С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей, что составляет 17,4% от поступлений в госказну.
Общество
Круизный лайнер отказались пускать в пять портов из-за коронавируса
Власти Таиланда отказались пускать в страну пассажиров круизного лайнера Westerdam, вышедшего из Гонконга из-за боязни распространения новым коронавирусом, сообщает Bloomberg.
Общество
Бывший вице-премьер Ольга Голодец назначена на пост зампреда Сбербанка
Бывший вице-премьер России Ольга Голодец назначена на пост заместителя председателя Сбербанка и будет курировать социальные и медицинские программы.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Политика
На Украине предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Футбол
Коутиньо оценил выступление «Ливерпуля»
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме
Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала, что допустила ошибку, когда редактировала некоторые сцены из фильма.
Наука
Разработан новый метод диагностики и лечения меланомы
Футбол
«Ливерпуль» ответил на предложение вернуть Джеррарда для медали АПЛ
Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур отреагировал на просьбу болельщиков клуба, которые хотят вернуть бывшего капитана Стивена Джеррарда в состав мерсисайдцев, чтобы он получил золотую медаль АПЛ.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Германии возросло до 16 человек
Гаджеты
Продажи смартфонов в Китае могут упасть вдвое из-за коронавируса
Продажи смартфонов в Китае могут упасть на 50% в I квартале из-за распространения нового коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на исследование аналитической компании Canalys.
Происшествия