Происшествия

REGNUMREGNUMВ Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
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Быть русским страшно. Избиение туристов — новая реальность в Польше?

Телеканал 360°16:01

В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь

Газета.Ru14:31

Националисты в Польше избили пять человек за русскую речь

News.ru08:33

В польском городе Торуне группа националистов избила россиян и украинцев

РБК10:42

СМИ: в Польше группу молодых людей избили за разговор на русском языке

ТАСС10:39

Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

REGNUM13:22

В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь

РИА Новости07:48
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«Били за русский язык»: в Польше неизвестные напали на друзей из Беларуси, Украины и России

КП - Беларусь12:49
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 17:01, Ашберн
Происшествия

Убийца полицейского в московском метро получил 18 лет колонии

Мосгорсуд приговорил уроженца Киргизии Нурлана Муратова к 18 годам колонии за убийство полицейского Андрея Райского в служебном туалете станции «Курская».
Коммерсантъ 04:00
Культура

Собчак отреагировала на критику своего нового шоу «Док-ток»

Новый формат вечернего шоу «Док-ток» на Первом канале заключается в том, что в эфире происходит реконструкция событий.
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Армия и оружие

В Идлибе сбили вертолет сирийской армии

РИА Новости 06:47
Общество

В Думу внесли поправки о расширении маткапитала

Семьи, где первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января этого года, должны получить 466 617 рублей, а при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих сумма выплат будет насчитывать 616 617 рублей.
The Penza Post 03:20
Политика

Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
РИА Новости 12:05
Армия и оружие

Секретный американский челнок вывел на орбиту новые спутники

Секретный мини-шаттл ВВС США X-37B вывел на орбиту три спутника неизвестного назначения.
News.ru 16:27
Экономика

Легкой промышленности РФ хватит запасов до начала марта

«Что касается легкой промышленности, безусловно, поставки из Китая составляют львиную долю импорта в РФ, и предприятия легкой промышленности с тревогой смотрят на то, как развивается ситуация в Поднебесной», - сказал чиновник в интервью телеканалу «Россия-24».
Ридус 16:33
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy

Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
РИА Новости 15:38
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте

Праздник выпадает на воскресенье — выходной переносится на понедельник, 24 февраля. Рабочая неделя продлится 4 дня — с 25 по 28 февраля.
Коммерсантъ 16:11
Шоу-бизнес

В сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов

Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
РИА Новости 14:38
Единоборства

Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

REGNUM 06:41
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило тысячу человек

За истекшие сутки число больных пневмонией нового типа увеличилось по стране почти на 2,5 тысячи, смертельных случаев - на 108.
Эхо Москвы 02:04
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК 11:09
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Газета.Ru 07:31
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости 12:05
Экономика

Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей, что составляет 17,4% от поступлений в госказну.
Известия 16:07
Общество

Круизный лайнер отказались пускать в пять портов из-за коронавируса

Власти Таиланда отказались пускать в страну пассажиров круизного лайнера Westerdam, вышедшего из Гонконга из-за боязни распространения новым коронавирусом, сообщает Bloomberg.
DP.RU 10:55
Общество

Бывший вице-премьер Ольга Голодец назначена на пост зампреда Сбербанка

Бывший вице-премьер России Ольга Голодец назначена на пост заместителя председателя Сбербанка и будет курировать социальные и медицинские программы.
Комсомольская правда 07:55
Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
REGNUM вчера в 10:50
Политика

На Украине предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 15:32
Футбол

Коутиньо оценил выступление «Ливерпуля»

ProstoProSport 15:18
Происшествия

В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

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Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме

Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала, что допустила ошибку, когда редактировала некоторые сцены из фильма.
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Наука

Разработан новый метод диагностики и лечения меланомы

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Футбол

«Ливерпуль» ответил на предложение вернуть Джеррарда для медали АПЛ

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур отреагировал на просьбу болельщиков клуба, которые хотят вернуть бывшего капитана Стивена Джеррарда в состав мерсисайдцев, чтобы он получил золотую медаль АПЛ.
NewInform 14:51
Общество

Число зараженных коронавирусом в Германии возросло до 16 человек

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Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье

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Продажи смартфонов в Китае могут упасть вдвое из-за коронавируса

Продажи смартфонов в Китае могут упасть на 50% в I квартале из-за распространения нового коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на исследование аналитической компании Canalys.
Ведомости вчера в 10:06
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В Москве пранкера арестовали за имитацию в метро приступа коронавируса

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Город на севере Польши, на реке Висле. Родина Николая Коперника, историческая часть города состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2007 году население города составило 206 765 жителей.
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