В Польше в старой части города Торунь в ночь на 9 февраля семеро местных жителей избили пятерых граждан Белоруссии, Польши, России и Украины за то, что те разговаривали между собой на русском языке.

В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь

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