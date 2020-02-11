Происшествия
Газета.RuВ Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь
В Польше в старой части города Торунь в ночь на 9 февраля семеро местных жителей избили пятерых граждан Белоруссии, Польши, России и Украины за то, что те разговаривали между собой на русском языке.
Читать в источнике
Оценить670
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Хоккей
«Спартак» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ
Московский "Спартак" на своем льду одержал волевую победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал про пользу коронавируса для россиян
Заслуженный врач Москвы и телеведущий Александр Мясников написал в своем Twitter о положительном воздействии, которое, по его мнению, коронавирус оказал на россиян.
Шоу-бизнес
Внук Елизаветы II объявил о разводе
Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.
Политика
Экс-президентам России предлагают дать пожизненный статус сенаторов
Президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов Совета Федерации.
Общество
Голодец получила должность в правлении Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение экс-зампреда правительства России Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления банковской организации.
Общество
Мария Шарапова посетила вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова появилась в Лос-Анджелесе на вечеринке, устроенной по случаю церемонии вручения "Оскар".
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Представители Samsung продемонстрировали три разновидности устройства: стандартный Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G с увеличенным экраном, а также самый большой и продвинутый Galaxy S20 Ultra 5G.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Наука
Выявлена связь между уровнем тестостерона и риском развития рака
Учёные-медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин, чтобы изучить влияние уровня тестостерона в организме на риск развития рака и сахарного диабета.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
Общество
В Крыму суд освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган»
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова, ему заменили арест на запрет определенных действий, сообщает «РИА Новости».
Политика
ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной
Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.
Общество
Белоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Происшествия
Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.
Культура
Пугачева прокомментировала эвакуацию на премьере фильма «Лед 2»
Алла Пугачева прокомментировала эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2". Как сообщает "Газета.ру", в момент, когда в кинотеатре сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой начала петь песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Армия и оружие
Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году
Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
Авто
Бинотто: Ferrari уделила особое внимание прижимной силе
Новый автомобиль команды Ferrari может выглядеть похожим на машину-предшественницу, но на деле конструкторам итальянского коллектива пришлось серьезно доработать конструкцию болида в большинстве ключевых областей.
Игры
Вводный ролик коопертивного шутера Outriders, который выйдет в конце года на PS5 и Xbox Series X
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Культура
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Здоровье
В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
Общество
Airbus представила модель самолета со смешанным крылом
Компания Airbus продемонстрировала двухметровый прототип самолета Maveric со смешанным крылом.