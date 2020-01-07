Политика

ИзвестияИзвестияПольша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
Читать в источнике
Комментировать150

Подробнее о событии

В Польше решили запретить России «переписывать историю»

РБК22:04

Польша хочет запретить России трактовать историю

URA.Ru21:52

Польский сейм решил запретить России обсуждать историю Польши

Красная весна16:41

Польша хочет запретить России истолковывать историю «по-своему»

РИА Новости20:44

Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Известия19:32

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

Коммерсантъ21:32

Польша на законодательном уровне запретит РФ трактовать историю по-своему

News.ru15:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:20, Ашберн
Политика

В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было «ошибкой»

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой письмо американских военных в армию Ирака о выводе войск из страны.
РИА Новости 16:45
Армия и оружие

В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе

RT на русском вчера в 06:56
Происшествия

СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
РБК 20:23
Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана

США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, планировавшему приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
ФАН 21:55
Авто

Tesla поставила рекорд по продажам электромобилей

Начало 2019 года прошло для компании Илона Маска не очень удачно – в первом квартале электромобили Tesla были проданы 63 тыс. раз.
CarsWeek.ru 04 января в 07:57
Футбол

«Арсенал» победил «Лидс» в Кубке Англии

Лондонский «Арсенал» в домашнем матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 55-й минуте.
LiveSport.ru 17:24
Хоккей

«Нэшвилл» отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта

6 мая 2014 года Лавиолетт был назначен главным тренером «хищников».
Чемпионат 19:16
Хоккей

Ларионов осудил «Матч ТВ» за показ финала МЧМ-2011

Помощник главного тренера молодежной сборной России Игорь Ларионов раскритиковал руководство канала «Матч ТВ».
NewInform 20:39
Политика

США начали разрабатывать санкции против Ирака

США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны.
Lenta.ru 22:45
Автоспорт

Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара-2020»

Экипаж российской команды «КАМАЗ Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал вторым на втором этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Спорт-Экспресс 07:07
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 16:21
Экономика

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
РИА Новости 11:50
Хоккей

«Монреаль» проиграл «Виннипегу» в дебютной игре Ковальчука

Вести.Ru 22:35
Общество

В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона

Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
РИА Новости 22:32
Происшествия

IKEA выплатит родителям погибшего от падения комода ребенка $46 млн

Компания IKEA выплатит родителям двухлетнего мальчика, который умер в 2017 году в США после падения на него комода серии Malm, компенсацию в размере $46 млн.
Газета.Ru 22:08
Происшествия

Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Известия 18:53
Теннис

Хачанов победил в стартовом матче сборных России и Норвегии на ATP Cup

Карен Хачанов принес первое очко сборной России в противостоянии с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Матч ТВ 22:48
Космос

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с группой спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой коммуникационных спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
РИА Новости 22:14
Баскетбол

«Химки» обыграли ЦСКА в матче лидеров Единой лиги ВТБ

Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Sport24.ru 08:59
Хоккей

Депутат Госдумы по ошибке поздравил Россию с победой над Канадой

ГЛАС.RU 00:10
Авто

Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Автоновости дня вчера в 10:02
Армия и оружие

Ракетный обстрел произошел у американского посольства в Багдаде

У американского посольства в «зеленой зоне» Багдада произошел ракетный обстрел.
Свободная Пресса вчера в 15:27
Политика

В Иране пообещали США «второй Вьетнам»

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что в случае, если США не выведут войска с Ближнего Востока, то они спровоцируют «второй Вьетнам», сообщает телеканал Al-Alam.
Рамблер 10:24
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости 04 января в 14:27
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт

РБК 12:34
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
Хоккей

Судьи решили не удалять канадского хоккеиста за выброс шайбы в финальном матче МЧМ

Metaratings вчера в 16:29
Гаджеты

Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
3DNews 12:07
Политика

В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Rusvesna.su 13:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное