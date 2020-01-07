Политика
ИзвестияПольша захотела запретить российскую трактовку исторических событий
Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:20, Ашберн
Политика
В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было «ошибкой»
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой письмо американских военных в армию Ирака о выводе войск из страны.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе
Происшествия
СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
Политика
США отказали в визе главе МИД Ирана
США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, планировавшему приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Авто
Tesla поставила рекорд по продажам электромобилей
Начало 2019 года прошло для компании Илона Маска не очень удачно – в первом квартале электромобили Tesla были проданы 63 тыс. раз.
Футбол
«Арсенал» победил «Лидс» в Кубке Англии
Лондонский «Арсенал» в домашнем матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 55-й минуте.
Хоккей
«Нэшвилл» отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта
6 мая 2014 года Лавиолетт был назначен главным тренером «хищников».
Хоккей
Ларионов осудил «Матч ТВ» за показ финала МЧМ-2011
Помощник главного тренера молодежной сборной России Игорь Ларионов раскритиковал руководство канала «Матч ТВ».
Политика
США начали разрабатывать санкции против Ирака
США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны.
Автоспорт
Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара-2020»
Экипаж российской команды «КАМАЗ Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал вторым на втором этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Общество
В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона
Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
Происшествия
IKEA выплатит родителям погибшего от падения комода ребенка $46 млн
Компания IKEA выплатит родителям двухлетнего мальчика, который умер в 2017 году в США после падения на него комода серии Malm, компенсацию в размере $46 млн.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Теннис
Хачанов победил в стартовом матче сборных России и Норвегии на ATP Cup
Карен Хачанов принес первое очко сборной России в противостоянии с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с группой спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой коммуникационных спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Баскетбол
«Химки» обыграли ЦСКА в матче лидеров Единой лиги ВТБ
Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Авто
Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам
Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Армия и оружие
Ракетный обстрел произошел у американского посольства в Багдаде
У американского посольства в «зеленой зоне» Багдада произошел ракетный обстрел.
Политика
В Иране пообещали США «второй Вьетнам»
Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что в случае, если США не выведут войска с Ближнего Востока, то они спровоцируют «второй Вьетнам», сообщает телеканал Al-Alam.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Хоккей
Судьи решили не удалять канадского хоккеиста за выброс шайбы в финальном матче МЧМ
Гаджеты
Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X
По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
Политика
В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.