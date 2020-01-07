Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Польше могут принять документ против российской трактовки истории

На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
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В Польше решили запретить России «переписывать историю»

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Польша на законодательном уровне запретит РФ трактовать историю по-своему

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Красная веснавчера в 16:41

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

Коммерсантъвчера в 21:32
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Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Кино

Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

Газета.Ru вчера в 23:49
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Известия вчера в 23:15
Экономика

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.
RT на русском вчера в 11:09
Происшествия

Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем

Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Известия вчера в 22:45
Наука

Новый закодированный тип сигнала обнаружили ученые в мозге человека

Как установили медицинские научные специалисты, мозг человека способен передавать закодированный сигнал, неизвестный ранее науке.
Ugpressa.ru вчера в 15:36
Армия и оружие

Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку

Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг уходит в отставку. Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.
News.ru вчера в 12:16
Общество

Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины

Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.
РИА Новости вчера в 14:39
Политика

Трамп пообещал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
ФАН вчера в 11:20
Здоровье

Тюменские врачи рассказали, что делать при обморожениях

Что делать - рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.
КП - Тюмень вчера в 22:03
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Происшествия

В Уфе пешехода в наушниках задавили насмерть сразу две машины

В Уфе молодой человек, переходивший проезжую часть в неразрешенном месте, погиб в результате наезда двух автомобилей.
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Общество

Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Газета.Ru 05 января в 11:11
Шоу-бизнес

Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь

Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
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Футбол

Обамейанг исключил свой уход из «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейанг прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба.
Sportbox.RU вчера в 18:45
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК 05 января в 23:41
Происшествия

В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ

Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
РИА Новости 00:00
Наука

Ученые: альтруисты чувствуют меньше боли

Волгоградская правда вчера в 21:20
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета вчера в 08:46
Теннис

Хачанов вывел сборную России вперед в матче ATP Cup против Норвегии

В группе D игрой между Кареном Хачановым и Виктором Дурасовичем стартовал матч сборных России и Норвегии.
Вести.Ru 00:14
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru вчера в 04:52
Гаджеты

Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H превысят планку в 5 ГГц

Устройство имеет размеры 238х219х96 миллиметров, поэтому важно внедрение мощных и мобильный процессоров, каким и является Intel Comet Lake-H.
Актуальные Новости вчера в 06:55
Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Вести.Ru вчера в 21:30
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
Известия вчера в 14:39
Фигурное катание

Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
News.ru вчера в 15:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Мексике

NewInform 05 января в 01:29
Гаджеты

AMD показала поддельную модель Xbox Series X на CES 2020

Игромания.ру вчера в 19:34
Происшествия

Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае

Сорокалетняя женщина, по неподтвержденным данным, уложила спать младенца в коляске на балконе, а вспомнила о нем только спустя пять часов.
Вести.Ru вчера в 06:01
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