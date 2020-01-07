На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Политика МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.

Космос SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Экономика В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.

Происшествия Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.

Общество Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.

Шоу-бизнес Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Происшествия Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.