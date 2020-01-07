Политика
КоммерсантъВ Польше могут принять документ против российской трактовки истории
На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
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Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Кино
Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Экономика
В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога
Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем
Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Наука
Новый закодированный тип сигнала обнаружили ученые в мозге человека
Как установили медицинские научные специалисты, мозг человека способен передавать закодированный сигнал, неизвестный ранее науке.
Армия и оружие
Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку
Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг уходит в отставку. Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.
Общество
Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины
Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.
Политика
Трамп пообещал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
Здоровье
Тюменские врачи рассказали, что делать при обморожениях
Что делать - рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Происшествия
В Уфе пешехода в наушниках задавили насмерть сразу две машины
В Уфе молодой человек, переходивший проезжую часть в неразрешенном месте, погиб в результате наезда двух автомобилей.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Футбол
Обамейанг исключил свой уход из «Арсенала»
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейанг прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Происшествия
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ
Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
Наука
Ученые: альтруисты чувствуют меньше боли
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Теннис
Хачанов вывел сборную России вперед в матче ATP Cup против Норвегии
В группе D игрой между Кареном Хачановым и Виктором Дурасовичем стартовал матч сборных России и Норвегии.
Происшествия
На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Гаджеты
Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H превысят планку в 5 ГГц
Устройство имеет размеры 238х219х96 миллиметров, поэтому важно внедрение мощных и мобильный процессоров, каким и является Intel Comet Lake-H.
Политика
США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН
США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
Фигурное катание
Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Мексике
Гаджеты
AMD показала поддельную модель Xbox Series X на CES 2020
Происшествия
Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае
Сорокалетняя женщина, по неподтвержденным данным, уложила спать младенца в коляске на балконе, а вспомнила о нем только спустя пять часов.