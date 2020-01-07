Политика

Газета.RuГазета.RuВ Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик. Она добавила, что законопроект о "пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю" представят на следующем заседании сейма.
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Ученый предсказал шаги Польши для запрета российской трактовки истории

РЕН ТВ07:35

Как Польша пытается бороться с «искажением» истории со стороны России

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Польша готова вслед за США пересматривать военную историю

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В ГД ответили Польше на планы запретить «российскую трактовку истории»

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В Польше решили запретить России «переписывать историю»

РБКвчера в 23:34

В Польше могут принять резолюцию против российской трактовки истории

Коммерсантъвчера в 21:32

Польша на законодательном уровне запретит РФ трактовать историю по-своему

News.ruвчера в 15:20
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Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Политика

Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

Более 7,3 тысячи гражданам РФ было отказано во въезде на Украину в 2019 году, сообщила во вторник пресс-службам украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 09:20
Политика

Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Lenta.ru 09:05
Экономика

Падение доходов населения становится серьезной проблемой для России

Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».
ForPost 09:26
Здоровье

В Госдуме посоветовали россиянам не переедать в праздники

Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич порекомендовал гражданам России воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного в новогодние праздники.
Аргументы недели 04 января в 03:44
Автоспорт

Россиянин Каргинов выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российский экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал с лучшим временем дня на третьем этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 08:18
Общество

Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Российская газета 08:50
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru вчера в 18:29
Армия и оружие

В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
Известия вчера в 20:57
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери

В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
OAnews 00:59
Происшествия

Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Известия вчера в 18:53
Общество

Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии

3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
РЕН ТВ 05 января в 20:37
Общество

В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади

В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
Газета.Ru 09:17
Общество

В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона

Прокуратура Токио во вторник выпустила ордер на арест супруги бывшего главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 04:37
Авто

«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 вчера в 03:23
Технологии

Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM 05:16
Политика

Reuters: Частный международный медцентр «Согаз» в Петербурге лечит российских наемников, раненых в Сирии и Ливии

Частный международный медицинский центр "Согаз" в Санкт-Петербурге лечит российских наемников, раненых в секретных военных операциях в Сирии, Ливии и других странах, - утверждает агентство Reuters, которое провело собственное расследование.
Эхо Москвы 07:30
Происшествия

В Саудовской Аравии поймали особо опасного террориста

Правоохранительные органы Саудовской Аравии задержали боевика, который с 2016 года находился в списках наиболее разыскиваемых в королевстве террористов.
Вести.Ru 08:38
Футбол

Заа ведет переговоры с «Баварией»

Агенты нападающего «Кристал Пэлас» Вильфрида Заа провели предварительные переговоры с мюнхенской «Баварией», сообщает Sky Sports.
Sport24.ru 07:05
Шоу-бизнес

Вторая жена вернулась ухаживать за больным Джигарханяном из США

После нескольких лет разлуки прославленный актёр и режиссёр Армен Джигарханян воссоединился со своей второй экс-супругой Татьяной Власовой.
News.ru 02:28
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Политика

Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста

Польский президент Анджей Дуда объяснил свой отказ поехать в Израиль и участвовать в форуме памяти холокоста World Holocaust Forum.
Газета.Ru 08:59
Общество

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
Происшествия

Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии

Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Газета.Ru 05:54
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Политика

Стало известно, когда Путин откроет «Турецкий поток»

Piter.tv 08:47
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
Происшествия

В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии

Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
РБК 05:03
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости 09:01
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