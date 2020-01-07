Политика

Газета.RuГазета.RuВ Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик. Она добавила, что законопроект о "пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю" представят на следующем заседании сейма.
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Польша хочет запретить России трактовать историю

URA.Ruвчера в 21:52

Польша готова вслед за США пересматривать военную историю

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В Госдуме оценили намерение Польши бороться с «российской пропагандой»

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В ГД ответили Польше на планы запретить «российскую трактовку истории»

РИА Новости04:32

В Польше могут принять резолюцию против российской трактовки истории

Коммерсантъвчера в 21:32

Польша на законодательном уровне запретит РФ трактовать историю по-своему

News.ruвчера в 15:20
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В давке на церемонии прощания с Сулеймани погибли 35 человек

Вести.Ru 05:04
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В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
РИА Новости вчера в 07:21
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В результате ЧП погибли восемь человек, ещё один госпитализирован в Раменскую центральную районную больницу.
RT на русском 05:13
Технологии

Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
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Компания Realme анонсировала бюджетник Realme 5i

Буквально только что бренд Realme представил смартфон Realme 5i. Он стал последним смартфоном из линейки Realme 5.
ITZine.ru вчера в 09:18
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
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Общество

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Российская газета 03:03
Теннис

Медведев победил Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
RT на русском 00:50
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В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета вчера в 08:46
Общество

Новосибирец выиграл в лотерею 1,6 миллиона рублей

Напомним, 1 января во время новогоднего тиража «Русского лото» по миллиону рублей выиграли четыре участника из Новосибирской области.
RuNews24.ru 03:33
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

У побережья Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6

Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории Карибского моря у южного побережья Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США.
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Валерий Брагин: сборная России показала лучший хоккей на турнире

Главный тренер россиян Валерий Брагин остался доволен игрой своих подопечных.
Вести.Ru 05 января в 18:55
Происшествия

Из-за тумана в Пермском крае столкнулись более 20 автомобилей

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
BFM.ru 04:56
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Политика

Конфликт США и Ирана скажется на интересах Китая

Издание подчеркивает, что конфликт скажется на импорте нефтепродуктов с Ближнего востока и строительных проектах страны.
ГЛАС.RU вчера в 00:53
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Политическая Экспертиза вчера в 19:06
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
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Ильин перешел в «Ахмат» из «Урала»

Нева Спорт 04:38
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета вчера в 20:42
Космос

Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд

Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе.
Военное обозрение вчера в 00:55
Авто

Будущее главной экономики Европы оказалось под угрозой

Будущее главной экономики Европы оказалось под угрозой — производство автомобилей в Германии по итогам 2019 года опустилось до самых низких значений за последние 25 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Немецкой ассоциации автомобильной промышленности.
Lenta.ru 03:44
Общество

В праздновании Рождества по всей стране участвовали 2,3 млн человек

По ее данным, в ночь на 7 января в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества Христов, участвовали 2,3 миллиона человек.
Российская газета 03:57
Футбол

Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Российская газета 03:37
Футбол

«Боруссия» не планирует продлевать контракт с Гётце

Как сообщается, руководство дортмундцев не собирается предлагать игроку новый контракт. Текущий его срок истекает летом нынешнего года.
Metaratings 04:43
Гаджеты

В Wolfenstein: Youngblood добавлены отражения RTX, сглаживание DLSS и NVIDIA Highlights

NVIDIA с разработчиками постоянно трудится над улучшением RTX и теперь сообщила, что в Wolfenstein: Youngblood на днях появится обновление, посвящённое трассировке.
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Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Вечерняя Москва вчера в 22:54
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Диетолог назвала продукты для борьбы с раком желудка

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Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 миллиона долларов

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Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
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