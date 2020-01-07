"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик. Она добавила, что законопроект о "пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю" представят на следующем заседании сейма.

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

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