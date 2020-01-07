Политика
Газета.RuВ Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик. Она добавила, что законопроект о "пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю" представят на следующем заседании сейма.
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Хоккей
«Трактор» одержал победу над «ХК Сочи»
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Армия и оружие
НАТО выводит часть воинского контингента из Ирака
НАТО временно выводит часть своего воинского контингента из Ирака, другая часть будет передислоцирована внутри страны.
Политика
Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
Общество
Илон Маск станцевал на заводе в Китае
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани возросло до 40
Не менее 40 человек погибли и больше 213 пострадали в давке, которая началась во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Керман, Иран.
Происшествия
В Свердловской области пропала пятнадцатилетняя девочка
Политика
Reuters узнал о лечении раненных за границей российских наемников в клинике «Согаза»
Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаза», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Общество
В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве
Хоккей
Павел Дацюк пропустит Матч звезд КХЛ в Москве
Футбол
Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн выступил за возвращение в клуб форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Mundo Deportivo.
Кино
Ханс Циммер напишет музыку для нового фильма о Джеймсе Бонде
Фильм режиссера Кэри Фукунаги «Не время умирать» станет последним для актера Дэниэла Крэйга в роли тайного агента 007.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Футбол
Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Футбол
Шалимов рассказал, кого «Ахмат» хочет купить в зимнее трансферное окно
Футбольный клуб "Ахмат" в текущее трансферное окно ищет усиление на позиции крайних защитников и форварда, рассказал РИА Новости главный тренер команды Игорь Шалимов.
Космос
Космический грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
Грузовой корабль Dragon американской компании Space X успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) во вторник, 7 января.
Политика
Педро Санчес утвержден премьер-министром Испании
Парламент Испании все-таки поддержал кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны, об этом 7 января сообщает испанское издание Efe.com.
Космос
Сверхмассивная черная дыра выбросила в сторону Земли мощные джеты
Самая известная черная дыра во Вселенной, фото которой ученым удалось получить в прошлом году, испустила в сторону Земли мощный джет.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Общество
В Москве выросли социальные выплаты семьям с детьми и пенсионерам
С 1 января 2020 года в Москве увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым людям.
Хоккей
«Спартак» в третий раз подряд обыграл СКА в матче КХЛ
Московский "Спартак" одержал третью в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ победу над СКА из Санкт-Петербурга.
Космос
Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
Политика
В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Общество
Сергей Зверев продолжил борьбу за чистоту Байкала
На Байкал прилетят птицы из Красной книги. При этом завод продолжает стоять на своем месте, хотя его должны были давно демонтировать.
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Армия и оружие
США готовятся к возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани
Вашингтон принимает меры в связи с возможным ответом Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани, передает AP со ссылкой на источники.
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Происшествия
В Тамбовской области четыре человека погибли в ДТП с внедорожниками
"Столкнулись 2 внедорожника Mitsubishi Outlander и Renault Duster, в результате столкновения четыре человека погибли: два в одном автомобиле, два в другом",- сказал собеседник.