Политика

Газета.RuГазета.RuВ Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик. Она добавила, что законопроект о "пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю" представят на следующем заседании сейма.
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Как Польша пытается бороться с «искажением» истории со стороны России

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Польша на законодательном уровне запретит РФ трактовать историю по-своему

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Польша готова вслед за США пересматривать военную историю

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В Польше могут принять резолюцию против российской трактовки истории

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В Польше могут принять резолюцию против российской трактовки истории

Коммерсантъвчера в 21:32

В ГД ответили Польше на планы запретить «российскую трактовку истории»

РИА Новости04:32
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Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости 04 января в 14:27
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Революционный телевизор LG оценили в 60 000 долларов

iXBT.com 06:52
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В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
РИА Новости 07:03
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Зеленский и Помпео обсудили установление мира в Донбассе

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он в ходе телефонного разговора проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о договоренностях, достигнутых во время встречи лидеров "нормандского формата".
Московский Комсомолец 04:02
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Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Политика

Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж хочет перезапустить экономические отношения с Россией.
РИА Новости 07:42
Здоровье

В Самарской области почти 7 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор по Самарской области рассказал о зарегистрированных случаях заболевания ОРВИ и гриппом в регионе.
СОВА 07:28
Общество

В Тюмени три свиньи ворвались в магазин и выпили две бутылки коньяка

REGNUM вчера в 06:19
Политика

Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Газета.Ru 05 января в 18:46
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
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Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Политическая Экспертиза вчера в 19:06
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 07:43
Политика

Иран снял ограничения со своей ядерной программы

Тегеран дал первый ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран отказывается от большинства ограничений на развитие своей ядерной программы.
Коммерсантъ 05 января в 17:05
Футбол

«Динамо» объявило о трансфере Скопинцева

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
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«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 вчера в 03:23
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Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов

Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
Российская газета 07:59
Космос

Спутник NASA открыл новую землеподобную планету в созвездии Рыб

Исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю по размерам.
Известия 07:52
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Глава Пентагона Марк Эспер завил, что в вопросе ударов по культурным объектам Ирана военные США будут руководствоваться «законами вооруженного конфликта», сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
Мой Брянск 07:32
Футбол

Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия и оскорбляли покойного

«Барселона» намерена начать расследование в отношении выходок группы фанатов клуба Boixos Nois на игре дубля против второй команды «Эспаньола».
Чемпионат 06:11
Политика

В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
Известия 03:10
Экономика

Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ

По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.
Известия вчера в 12:14
Армия и оружие

В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25

Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Красная весна вчера в 10:24
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Стеснение пропало: Филипп Киркоров попал впросак на Мальдивах

Филипп Киркоров обычно проводил зимние каникулы в Майами, но на этот раз отправился отдыхать на солнечные Мальдивы.
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Lenovo представила необычный планшет с гибким экраном

Стоит заметить, что работает Lenovo ThinkPad X1 Fold на процессорах Intel Core, имеют в своем составе 8 ГБ ОЗУ, а также SSD-накопители до 1 ТБ.
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Кино

Был определен самый кассовый мультфильм в истории

Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.
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Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
Армия и оружие

Премьер Ирака и генсек НАТО обсудили пути предотвращения войны

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдельмахди обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом усилия по предотвращению войны в регионе после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает пресс-служба правительства Ирака.
РИА Новости 08:07
Политика

Курц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
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Происшествия

У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико.
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