Политика
Газета.RuВ Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик. Она добавила, что законопроект о "пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю" представят на следующем заседании сейма.
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Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
Политика
Зеленский и Помпео обсудили установление мира в Донбассе
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он в ходе телефонного разговора проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о договоренностях, достигнутых во время встречи лидеров "нормандского формата".
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Политика
Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж хочет перезапустить экономические отношения с Россией.
Здоровье
В Самарской области почти 7 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор по Самарской области рассказал о зарегистрированных случаях заболевания ОРВИ и гриппом в регионе.
Общество
В Тюмени три свиньи ворвались в магазин и выпили две бутылки коньяка
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Политика
Иран снял ограничения со своей ядерной программы
Тегеран дал первый ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран отказывается от большинства ограничений на развитие своей ядерной программы.
Футбол
«Динамо» объявило о трансфере Скопинцева
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Политика
Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов
Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
Космос
Спутник NASA открыл новую землеподобную планету в созвездии Рыб
Исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю по размерам.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Глава Пентагона Марк Эспер завил, что в вопросе ударов по культурным объектам Ирана военные США будут руководствоваться «законами вооруженного конфликта», сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
Футбол
Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия и оскорбляли покойного
«Барселона» намерена начать расследование в отношении выходок группы фанатов клуба Boixos Nois на игре дубля против второй команды «Эспаньола».
Политика
В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
Экономика
Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ
По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.
Армия и оружие
В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25
Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Шоу-бизнес
Стеснение пропало: Филипп Киркоров попал впросак на Мальдивах
Филипп Киркоров обычно проводил зимние каникулы в Майами, но на этот раз отправился отдыхать на солнечные Мальдивы.
Гаджеты
Lenovo представила необычный планшет с гибким экраном
Стоит заметить, что работает Lenovo ThinkPad X1 Fold на процессорах Intel Core, имеют в своем составе 8 ГБ ОЗУ, а также SSD-накопители до 1 ТБ.
Кино
Был определен самый кассовый мультфильм в истории
Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Армия и оружие
Премьер Ирака и генсек НАТО обсудили пути предотвращения войны
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдельмахди обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом усилия по предотвращению войны в регионе после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает пресс-служба правительства Ирака.
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико.