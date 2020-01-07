Политика

Газета.RuГазета.RuВ Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик. Она добавила, что законопроект о "пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю" представят на следующем заседании сейма.
Читать в источнике
Комментировать1179

Подробнее о событии

Ученый предсказал шаги Польши для запрета российской трактовки истории

РЕН ТВ07:35

Как Польша пытается бороться с «искажением» истории со стороны России

RT на русском08:03

Польша готова вслед за США пересматривать военную историю

Красная весна05:15

В ГД ответили Польше на планы запретить «российскую трактовку истории»

РИА Новости04:32

В Польше решили запретить России «переписывать историю»

РБКвчера в 23:34

В Польше могут принять резолюцию против российской трактовки истории

Коммерсантъвчера в 21:32

Польша на законодательном уровне запретит РФ трактовать историю по-своему

News.ruвчера в 15:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Политика

Испанский парламент утвердил Педро Санчеса премьером

Педро Санчес стал премьер-министром Испании во вторник, после того, как его кандидатура с перевесом всего в два голоса победила во время голосования в Конгрессе депутатов.
Московский Комсомолец 08:44
Наука

Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении

В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
Piter.tv 07:14
Происшествия

Пьяные, устроившие подрыв в Сланцах, ранили подростка бутылкой

Gazeta.SPb 12:43
Политика

Путин посетил военный командный пункт России в Сирии

Из аэропорта Дамаска два президента отправились в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии, где заслушали доклады военных о положении дел на сирийской территории.
Газета.Ru 12:21
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае продолжает расти

Число заразившихся неизвестным видом пневмонии в китайском городе Ухань возросло до 59 человек. Состояние семерых оценивается как тяжелое.
ТК Звезда 05 января в 13:10
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление 7.23f

Сегодня, 7 января, разработчики выпустили новый балансный патч для Dota 2 — 7.23f. Изменения коснулись некоторых героев и экономики игры.
Dota2.ru 12:30
Политика

Советник Трампа объяснил причину убийства Сулеймани

Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен раскрыл причины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 7 января сообщает Fox News.
REGNUM 11:12
Футбол

Футболист «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»

ГЛАС.RU вчера в 07:16
Политика

Захарова предложила зафиксировать «ошибку» США о выводе войск из Ирака

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала запомнить, что Соединённые Штаты назвали ошибкой попадание в Интернет письма о выводе американских военных сил из Ирака.
News.ru вчера в 22:37
Музыка

Ольга Бузова анонсировала масштабные гастроли

Ольга Бузова поделилась с корреспондентами издания «Аргументы и факты» планами на 2020 год.
Bimru.ru 05:42
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
Хоккей

«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ

У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Газета.Ru 11:46
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

Задолго до выхода в прокат картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.
РИА Новости 09:01
Общество

Раскрыта тайна «Спасителя мира» Леонардо да Винчи

Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
ТК Звезда 06:45
Общество

Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае

Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Lenta.ru 07:23
Общество

Toyota построит в Японии прототип города будущего

iXBT.com 01:38
Армия и оружие

Военные США на Ближнем Востоке приведены в повышенную готовность – CNN

Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности, об этом 7 января сообщает CNN.
REGNUM 09:56
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция Эстонии отказалась продолжать ратификацию договора о границе с Россией.
Lenta.ru 09:18
Политика

Гуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и занял главную трибуну

ТАСС 10:37
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН

Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
АБН вчера в 19:37
Происшествия

Сбежавший из части в Забайкалье солдат задержан в Красноярске

"Военнослужащий, ранее самовольно оставивший расположение воинской части в Забайкалье, задержан правоохранительными органами и находится в одной из воинских частей в Красноярском крае", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия вчера в 05:09
Шоу-бизнес

Бузова: будучи звездой «Дома-2», покупала дезодорант в переходе метро

Популярная телеведущая Ольга Бузова призналась, что всегда вела скромный образ жизни и не стеснялась одеваться в обычных магазинах.
News.ru 07:05
Гаджеты

AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Игромания.ру 04:24
Политика

Украине усложнят правила въезда в страны Европы

Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Газета.Ru 08:21
Культура

Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
URA.Ru 12:42
Космос

Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян

Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Росбалт 10:40
Происшествия

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Курске

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже жилого дома в Курске.
ТАСС 09:17
Общество

В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве

РИА Новости 08:40
Политика

Зеленский и Помпео обсудили установление мира в Донбассе

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он в ходе телефонного разговора проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о договоренностях, достигнутых во время встречи лидеров "нормандского формата".
Московский Комсомолец 04:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное