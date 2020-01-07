Политика
Газета.RuВ Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик. Она добавила, что законопроект о "пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю" представят на следующем заседании сейма.
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Политика
Испанский парламент утвердил Педро Санчеса премьером
Педро Санчес стал премьер-министром Испании во вторник, после того, как его кандидатура с перевесом всего в два голоса победила во время голосования в Конгрессе депутатов.
Наука
Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении
В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
Политика
Путин посетил военный командный пункт России в Сирии
Из аэропорта Дамаска два президента отправились в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии, где заслушали доклады военных о положении дел на сирийской территории.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае продолжает расти
Число заразившихся неизвестным видом пневмонии в китайском городе Ухань возросло до 59 человек. Состояние семерых оценивается как тяжелое.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.23f
Сегодня, 7 января, разработчики выпустили новый балансный патч для Dota 2 — 7.23f. Изменения коснулись некоторых героев и экономики игры.
Политика
Советник Трампа объяснил причину убийства Сулеймани
Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен раскрыл причины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 7 января сообщает Fox News.
Футбол
Футболист «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»
Политика
Захарова предложила зафиксировать «ошибку» США о выводе войск из Ирака
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала запомнить, что Соединённые Штаты назвали ошибкой попадание в Интернет письма о выводе американских военных сил из Ирака.
Музыка
Ольга Бузова анонсировала масштабные гастроли
Ольга Бузова поделилась с корреспондентами издания «Аргументы и факты» планами на 2020 год.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Хоккей
«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ
У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Задолго до выхода в прокат картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.
Общество
Раскрыта тайна «Спасителя мира» Леонардо да Винчи
Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Армия и оружие
Военные США на Ближнем Востоке приведены в повышенную готовность – CNN
Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности, об этом 7 января сообщает CNN.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция Эстонии отказалась продолжать ратификацию договора о границе с Россией.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН
Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
Происшествия
Сбежавший из части в Забайкалье солдат задержан в Красноярске
"Военнослужащий, ранее самовольно оставивший расположение воинской части в Забайкалье, задержан правоохранительными органами и находится в одной из воинских частей в Красноярском крае", - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Бузова: будучи звездой «Дома-2», покупала дезодорант в переходе метро
Популярная телеведущая Ольга Бузова призналась, что всегда вела скромный образ жизни и не стеснялась одеваться в обычных магазинах.
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Культура
Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
Космос
Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян
Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Курске
Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже жилого дома в Курске.
Общество
В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве
Политика
Зеленский и Помпео обсудили установление мира в Донбассе
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он в ходе телефонного разговора проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о договоренностях, достигнутых во время встречи лидеров "нормандского формата".