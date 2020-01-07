Политика

Газета.RuГазета.RuВ Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик. Она добавила, что законопроект о "пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю" представят на следующем заседании сейма.
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Польша хочет запретить России трактовать историю

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News.ruвчера в 15:20
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СМИ сообщили о погибших в результате давки на похоронах Сулеймани

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Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии

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В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

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В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

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RT на русском 05:13
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Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством россиян, пожелав здоровья и благополучия, а также отметив роль Русской православной церкви (РПЦ) в деле укрепления духовно-нравственных основ общества.
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Известная исполнительница Адель взволновала многочисленных поклонников своей худобой.
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Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
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Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»

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Политика

WP: США уже готовят санкции против Ирака

Вашингтонская администрация уже приступила к подготовке обещанного президентом США Дональдом Трампом пакета санкций против Ирака, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника из числа американских чиновников.
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Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»

Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
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Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
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Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
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Ученые исследовали, как золото в вакууме образует крошечные тетраэдры

Неделя Новостей вчера в 09:06
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В Сети показали первые изображения нового кросс-купе Volkswagen

В 2020 году Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер Nivus, который сначала появится в Южной Америке, а затем и на других рынках.
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Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек непростой год для республики и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость».
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Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

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По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
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Ксения Шойгу призналась, что хотела бы покорить Эверест

Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала, что бы её больше заинтересовало — покорить Эверест или спуститься в Марианскую впадину.
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Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
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Ксения Бородина жалуется на панические атаки

Праздники теледива отмечает с семьей вдали от дома. На отдыхе Ксения столкнулась с проблемами со здоровьем.
Privet-Rostov.ru 03:35
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