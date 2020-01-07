Политика
Газета.RuВ Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик. Она добавила, что законопроект о "пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю" представят на следующем заседании сейма.
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Происшествия
Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии
Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
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Происшествия
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Полиция Петербурга нашла няню вместе с ребенком, о пропаже которых 3 января заявила мать.
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В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
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Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве девушек в Киеве
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
Посольство сообщило о похищении двух российских моряков в Нигерии
Посольство России в Нигерии сообщило, что пираты похитили трёх членов экипажа, включая двух граждан России, с нефтяного земснаряда AMBIKA в Нигерии.
Происшествия
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Путин поздравил россиян с Рождеством
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Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
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Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
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Гетце покинет дортмундскую «Боруссию»
Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона
Прокуратура Токио во вторник выпустила ордер на арест супруги бывшего главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон, сообщает агентство Associated Press.
Политика
WP: США уже готовят санкции против Ирака
Вашингтонская администрация уже приступила к подготовке обещанного президентом США Дональдом Трампом пакета санкций против Ирака, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника из числа американских чиновников.
Хоккей
Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»
Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Экономика
Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ
По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.
Наука
Ученые исследовали, как золото в вакууме образует крошечные тетраэдры
Авто
В Сети показали первые изображения нового кросс-купе Volkswagen
В 2020 году Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер Nivus, который сначала появится в Южной Америке, а затем и на других рынках.
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек непростой год для республики и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость».
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Общество
Ксения Шойгу призналась, что хотела бы покорить Эверест
Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала, что бы её больше заинтересовало — покорить Эверест или спуститься в Марианскую впадину.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина жалуется на панические атаки
Праздники теледива отмечает с семьей вдали от дома. На отдыхе Ксения столкнулась с проблемами со здоровьем.