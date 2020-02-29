Армия и оружие
РИА НовостиВ Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак. "В них примут участие около 37 тысяч солдат, в том числе 20 тысяч из США", — написал он.
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«Политика против разума». Новейшие американские БМП оказались бесполезны в Восточной Европе
Евразия.Эксперт26 февраля в 15:57
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:14, Ашберн
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В результате две пассажирки микроавтобуса скончались на месте от полученных травм, водитель госпитализирован с тупой травмой живота, переломом левого плеча со смещением и шоком второй степени.
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