Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак. "В них примут участие около 37 тысяч солдат, в том числе 20 тысяч из США", — написал он.
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В Польше начались учения с участием военных из США

ТАСС03:36

В Польше стартовали крупнейшие учения НАТО Defender Europe 2020

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В Польше начались масштабные учения с участием военных США

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В Польше начались крупнейшие учения по переброске американских войск в Европу

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В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

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Президент Польши расскажет об «устрашении вероятного противника»

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«Политика против разума». Новейшие американские БМП оказались бесполезны в Восточной Европе

Евразия.Эксперт26 февраля в 15:57
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Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов прокомментировал возможность переговоров с радикальным движением «Талибан»* в Москве.
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Вести.Ru 05:26
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Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе

Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
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В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Депутаты предложили защиту от недобросовестных страховщиков

В пакете законопроектов предлагаются и другие меры, направленные на борьбу с неправомерными действиями при банкротстве кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, а также на усиление контроля за финансовым рынком.
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Почему «умирает» мотор машины после заливки нового масла

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В сети появилась демонстрация ролевой игры Pathfinder: Wrath Of The Righteous от студии Owlcat Games.
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Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
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У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
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На Урале два человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом

В результате две пассажирки микроавтобуса скончались на месте от полученных травм, водитель госпитализирован с тупой травмой живота, переломом левого плеча со смещением и шоком второй степени.
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Нарколог Василий Шуров назвал эффективный способ бросить курить

Российский нарколог Василий Шуров назвал эффективные способы бросить курить, пишет информационное агентство «Невские новости».
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Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
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