В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак. "В них примут участие около 37 тысяч солдат, в том числе 20 тысяч из США", — написал он.

В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

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