Политика

ТАССТАССВ Польше началось голосование во втором туре выборов президента

Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
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В Польше рассказали о росте числа нарушений на президентских выборах

RT на русском04:54

Мэр Варшавы намерен переехать в президентский дворец

Независимая газета09 июля в 13:21

В Польше начался второй тур выборов президента

Коммерсантъ01:13

В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

ТАСС01:03

В Польше проходит второй тур выборов президента

Российская газета01:00

Польша накануне второго тура президентских выборов: в ход пошла «немецкая карта»

Украина.ру10 июля в 01:20

В Госизбиркоме Польши заявили о росте числа нарушений на выборах

РИА Новости04:30
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В Польше выбирают президента: в стране проходит второй тур выборов

КП - Беларусь04:24
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Коммерсантъ 00:17
Происшествия

Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД

Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
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Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
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Происшествия

Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
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Футбол

Экс-арбитр отреагировал на информацию о своем задержании по делу о ставках

Бывший арбитр Павел Стипиди опроверг информацию о задержании в Латвии по делу о ставках на футбольные матчи.
Газета.Ru 05:22
Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
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Происшествия

Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
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Здоровье

232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За сутки еще у 232 человек в Алтайском крае подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:43
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Наука

Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета вчера в 05:21
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Общество

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РИА Новости 02:05
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Кино

Сериал «Корона» продлили на шестой сезон, он станет последним

Inc-news.ru 10 июля в 08:13
Происшествия

Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова

В Генпрокуратуре России сообщили, что проанализировали характеристики каждой травмы туристов, погибших на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году.
Lenta.ru вчера в 08:47
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС вчера в 03:02
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Общество

В Калининграде умерла 38-летняя пациентка с коронавирусом

Умершей было всего 38 лет, по данным штаба у женщины были сопутствующие иммунные заболевания.
Новый Калининград.Ru вчера в 04:26
Происшествия

По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
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Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит данные о «дожде» в самолете

Телеканал 360° вчера в 10:30
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Политика

Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции появился на публике в маске.
RT на русском вчера в 19:19
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Армия и оружие

Американцы назвали шедевром новый российский пулемет РПК-16

По информации СМИ, российские конструкторы оснастили новое оружие дополнительной скобой, которая позволяет менять режимы стрельбы, в том числе и с помощью указательного пальца.
Слово и Дело 03:17
Происшествия

На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы

Ранее краевой главк МЧС сообщил, что при перекачке авиационного топлива (керосин) из баржи на р. Большая Хета в н.п. Тухард (78 км от Дудинки) в результате разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт в объёме 10 кубометров.
РИА Новости 05:26
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Здоровье

В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса

Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
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Общество

Москву ожидает новое арктическое вторжение

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
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Шоу-бизнес

Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли

Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru 10 июля в 20:33
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Политика

В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти с поста президента

Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента.
Lenta.ru вчера в 19:56
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Экономика

Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли

Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п. п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб. В 2011 – 2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%.
РБК 03:00
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 10 июля в 13:02
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
6K
Шоу-бизнес

Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton

Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН вчера в 14:23
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:06
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Польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года. 24 мая 2015 года избран главой польского государства.
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