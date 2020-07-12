Политика
ТАССВ Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
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Польша накануне второго тура президентских выборов: в ход пошла «немецкая карта»
Украина.ру10 июля в 01:20
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
Футбол
Экс-арбитр отреагировал на информацию о своем задержании по делу о ставках
Бывший арбитр Павел Стипиди опроверг информацию о задержании в Латвии по делу о ставках на футбольные матчи.
Газета.Ru 05:22
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Здоровье
232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За сутки еще у 232 человек в Алтайском крае подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:43
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета вчера в 05:21
Общество
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РИА Новости 02:05
Кино
Сериал «Корона» продлили на шестой сезон, он станет последним
Inc-news.ru 10 июля в 08:13
Происшествия
Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова
В Генпрокуратуре России сообщили, что проанализировали характеристики каждой травмы туристов, погибших на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году.
Lenta.ru вчера в 08:47
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
ТАСС вчера в 03:02
Общество
В Калининграде умерла 38-летняя пациентка с коронавирусом
Умершей было всего 38 лет, по данным штаба у женщины были сопутствующие иммунные заболевания.
Новый Калининград.Ru вчера в 04:26
Происшествия
По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
Происшествия
Авиакомпания «Россия» проверит данные о «дожде» в самолете
Телеканал 360° вчера в 10:30
Политика
Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске
Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции появился на публике в маске.
RT на русском вчера в 19:19
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Армия и оружие
Американцы назвали шедевром новый российский пулемет РПК-16
По информации СМИ, российские конструкторы оснастили новое оружие дополнительной скобой, которая позволяет менять режимы стрельбы, в том числе и с помощью указательного пальца.
Слово и Дело 03:17
Происшествия
На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что при перекачке авиационного топлива (керосин) из баржи на р. Большая Хета в н.п. Тухард (78 км от Дудинки) в результате разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт в объёме 10 кубометров.
РИА Новости 05:26
Здоровье
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Шоу-бизнес
Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли
Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru 10 июля в 20:33
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти с поста президента
Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента.
Lenta.ru вчера в 19:56
Экономика
Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли
Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п. п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб. В 2011 – 2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%.
РБК 03:00
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 10 июля в 13:02
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН вчера в 14:23
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:06