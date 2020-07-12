Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.

В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

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