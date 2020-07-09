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В Польше начался второй тур выборов президента

Полномочия действующего Анджея Дуды истекут летом текущего года. Выборы президента должны были пройти еще в мае, но сроки сдвинули из-за пандемии коронавируса. Так что первый тур прошел в июне, во время выборов соблюдались усиленные меры безопасности.В источнике
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В Польше рассказали о росте числа нарушений на президентских выборах

RT на русском04:54

В Госизбиркоме Польши заявили о росте числа нарушений на выборах

РИА Новости04:30

Мэр Варшавы намерен переехать в президентский дворец

Независимая газета9 июля в 13:21

В Польше начался второй тур выборов президента

Коммерсантъ01:13

В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

ТАСС01:03

Польша накануне второго тура президентских выборов: в ход пошла «немецкая карта»

Украина.ру10 июля в 01:20

В Польше увеличилось количество нарушений на президентских выборах

ИА Красная Весна06:09

В Польше выбирают президента: в стране проходит второй тур выборов

КП - Беларусь04:24
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Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков

Последствия необоснованного применения антибиотиков могут быть серьезными, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 июля в видео, размещенном на своем канале в Youtube.
Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков
ИА Красная Веснавчера в 03:39
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Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъвчера в 10:49
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Этери Тутберидзе и Алена Косторная стали первыми лауреатами

Церемония награждения Skating Awards прошла в онлайн-формате Две представительницы отечественной школы фигурного катания — тренер Этери Тутберидзе и ее ученица Алена Косторная — стали лауреатами первой в истории этого вида спорта премии Skating Awards Международной федерации конькобежцев (ISU), двухчасовая церемония которой прошла в субботу в режиме онлайн на YouTube-канале ISU.
Коммерсантъ06:46
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новостивчера в 08:26
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Пентагон интегрирует ИИ во всеобщее оперативное командование

Центр искусственного интеллекта Пентагона сосредоточится на ведении совместных боевых действий и создаст инструменты искусственного интеллекта, которые будут интегрированы в Объединенное всеобщее оперативное командование (Joint All-Domain Command and Control, JADC2).
Газета.Ru06:37
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Власти Нидерландов подадут иск против России в ЕСПЧ из-за MH17

Власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с уничтожением в 2014 году лайнера Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
РБК10 июля в 09:20
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Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru02:58
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