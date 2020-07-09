В Польше начался второй тур выборов президента
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Полномочия действующего Анджея Дуды истекут летом текущего года. Выборы президента должны были пройти еще в мае, но сроки сдвинули из-за пандемии коронавируса. Так что первый тур прошел в июне, во время выборов соблюдались усиленные меры безопасности.В источнике
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Польша накануне второго тура президентских выборов: в ход пошла «немецкая карта»
Украина.ру10 июля в 01:20