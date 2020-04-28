с чего всё началось

Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.

Общество СПЧ предложил платить пособие в размере МРОТ всем безработным Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков выступил с инициативой увеличить пособие по безработице для всех граждан, в том числе, для тех, кто потеряли работу до 1 марта. 2

Экономика Микрофинансисты сократили объемы займов из-за кризиса Из-за кризиса люди больше берут в займы, но в МФО не уверены, что возвращать будут деньги так же, как раньше.

Общество В Тульской области изменили пропускной режим С 30 апреля все, кто пересекает границу Тульской области, должны иметь кроме пропуска и документ, удостоверяющий личность. 46

Общество Подмосковье вводит обязательное ношение масок В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома. 3,6K

Политика На контрагента поставщика оборудования для атомных подлодок завели дело Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы) было возбуждено 24 марта в отношении неустановленного лица из руководства компании «АлБиКом», которая поставляла оборудование для чистых производственных помещений на стратегическом объекте концерна «Электроприбор», сказали собеседники РБК.

Экономика Богатейшие россияне потеряли с начала года 46 млрд долларов Совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось на 46 млрд долларов, самые большие потери понес совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). 1

Политика Навальный согласился на дебаты с Захаровой Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты. 969

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 433

Общество Режим самоизоляции отменен в 14 районах Красноярского края Губернатор Александр Усс отменил ограничительные меры, ранее введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, в деревнях и поселках 14 районов края. 5

Общество Разведка США отвергла искусственное происхождение коронавируса «Раведсообщество солидарно с широким консенсусом в научном сообществе, что вирус COVID-19 не был создан искусственно и не был генетически модифицирован», — говорится в заявлении. 355