В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии

Застрявшие в США российские школьники вернутся на родину

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

ООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии

В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники

Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии

Рубль снижается к доллару и евро

Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года

Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

В Москве 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом

Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу

Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

Варшава попытается арестовать активы газопровода "Северный поток – 2", если польская государственная газовая компания PGNiG не получит от российского "Газпрома" средства по итогам Стокгольмского арбитража. Об этом газете Wprost сообщил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский.