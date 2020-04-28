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Газета.RuГазета.Ru
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»
Вестник Кавказа
  • Телеканал 360°0:24
  • Городовой0:27
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Варшава попытается арестовать активы газопровода "Северный поток – 2", если польская государственная газовая компания PGNiG не получит от российского "Газпрома" средства по итогам Стокгольмского арбитража. Об этом газете Wprost сообщил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский.В источнике
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С чего всё начиналось
Ковальский в интервью Wprost отметил, что Польша может попробовать наложить арест на активы газопровода «Северный поток — 2», если польская компания не получит средства.
RT на русском 03:24
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Польша намерена арестовать активы «Газпрома» в проекте «Северный поток - 2»

ТАСС 03:11
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Польский чиновник призвал арестовать активы «Северного потока — 2»

ИА Красная Весна вчера в 14:20 
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В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2»

РИА Новости 00:26
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