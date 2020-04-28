Варшава попытается арестовать активы газопровода "Северный поток – 2", если польская государственная газовая компания PGNiG не получит от российского "Газпрома" средства по итогам Стокгольмского арбитража. Об этом газете Wprost сообщил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский.В источнике
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С чего всё начиналось
Ковальский в интервью Wprost отметил, что Польша может попробовать наложить арест на активы газопровода «Северный поток — 2», если польская компания не получит средства.