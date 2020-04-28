с чего всё началось

Ранее замминистра госактивов Польши Януш Ковальский заявил, что Польша попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток - 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства в размере 1,5 миллиарда долларов, которые ей положены по Стокгольмскому арбитражу.

Происшествия На Кокорина с Мамаевым подали в суд Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. 124

Политика В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. 560

Общество Росгидромет обещает лето теплее нормы Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов. 1

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 5

Общество В Мордовии – 39 новых случаев коронавируса В Республике Мордовия зафиксировано 39 новых случаев коронавируса, 23 пациента выздоровели, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общество В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.

Авто Volvo представила для России модели 2021 года Все машины марки получили новые стандартные комплектации. Также был представлен полностью новый состав пакетов оборудования.

Здоровье В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 64 человека За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 64 человека, сообщили 28 апреля в областном правительстве со ссылкой на данные Роспотребнадзора. 293

Наука В России расшифровали состав Тунгусского метеорита Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли. 33

Происшествия В Москве задержан администратор чата сторонников Чельдиева В Москве задержали Арсена Бесолова, администратора чата в телеграме, в котором общались сторонники ранее арестованного оперного певца Вадима Чельдиева, сообщил информированный источник "Интерфакса". 6

Общество Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области. 251

Политика Назначен новый министр строительства Якутии Павел Павлович Кылатчанов назначен министром строительства Республики Саха (Якутия). Об этом сообщил в Твиттер глава Якутии Айсен Николаев. 1

Общество Илон Маск раскритиковал карантин в США Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск считает нарушением прав граждан США строгие ограничения, введенные в стране на фоне пандемии коронавируса. 1

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну. 2,1K