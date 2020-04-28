Энергетика
РЕН ТВОператор «Северного потока-2» оценил план Польши арестовать его активы
Ранее замминистра госактивов Польши Януш Ковальский заявил, что Польша попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток - 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства в размере 1,5 миллиарда долларов, которые ей положены по Стокгольмскому арбитражу.
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с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.Газета.Ru28 апреля в 07:21
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