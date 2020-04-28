Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВОператор «Северного потока-2» оценил план Польши арестовать его активы

Ранее замминистра госактивов Польши Януш Ковальский заявил, что Польша попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток - 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства в размере 1,5 миллиарда долларов, которые ей положены по Стокгольмскому арбитражу.
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с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost
 заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.
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