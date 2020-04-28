Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»

Варшава попытается арестовать активы газопровода "Северный поток – 2", если польская государственная газовая компания PGNiG не получит от российского "Газпрома" средства по итогам Стокгольмского арбитража. Об этом газете Wprost сообщил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost
 заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.
Газета.Ruвчера в 07:21

Подробнее о событии

Эксперт: если «Газпром» выплатит задолженности Польше, арест его активов не потребуется

ТАССвчера в 07:43

В «Северном потоке — 2» ничего не знают о судебных тяжбах с Польшей

News.ruвчера в 10:44

В «Северном потоке-2» удивились желанию Польши арестовать активы

Lenta.ruвчера в 09:40

Nord Stream 2 AG прокомментировал намерение Польши арестовать его активы

РИА Новостивчера в 08:06

Правительство Польши: есть шанс отобрать у «Газпрома» активы Nord Stream

ИА Красная Весна12:50

Оператор «Северного потока – 2» не получал судебных исков по активам компании

Известиявчера в 07:35

Wprost (Польша): никаких уступок в отношении россиян. Польша может арестовать активы «Северного потока» (Wprost)

ИноСМИ27 апреля в 07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 20:38, Ашберн

Комментарии

Киберспорт

Летом выйдет Dying Light: Hellraid — дополнение на базе отменённого слешера от Techland

3DNews 14:03
Здоровье

Жителям Приморья с легкой формой коронавируса разрешили лечиться дома

Министерство здравоохранения Приморского края приняло решение разрешить людям, болеющим коронавирусом в легкой форме либо имеющим подозрение на инфекцию, лечиться в домашних условиях.
Infox.ru 17:34
11
Происшествия

Суд арестовал еще двоих участников митинга во Владикавказе

Ленинский районный суд Владикавказа избрал меру пресечения еще троим участникам митинга против «режима самизоляции».
Медиазона 14:04
11
Политика

Песков заявил о надежде на выход России на плато по коронавирусу

Есть надежда, что Россия уже выходит на плато по коронавирусу, но ситуация с распространением инфекции зависит от дисциплинированности граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.
РБК 19:53
66
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
87
Культура

Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru 05:13
13
Общество

В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
117
Шоу-бизнес

Олег Газманов записал песню и клип для работников скорой помощи

Олег Газманов подготовил подарок всем работникам медицины России.
Актуальные Новости 16:24
1
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
2K
Происшествия

Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке

Ранее в некоторых СМИ было растиражировано видеообращение женщины, которая сообщила, что работала на трех ставках в больнице в Коммунарке, но после увольнения ей выплатили зарплату только по одной ставке, оставив без обещанных президентом надбавок за работу с заболевшими коронавирусом.
РИА Новости 20:18
Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС 11:40
56
Кино

Умер актер из фильма «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан

Mockva.ru 05:07
27
Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
24
Фигурное катание

Каюмова: «Не понимаю, почему Медведева ушла от Тутберидзе»

Бывшая фигуристка Алсу Каюмова, занимавшаяся у тренера Этери Тутберидзе, призналась, что не понимает, почему фигуристка Евгения Медведева решила уйти из группы специалиста, чтобы начать работу с канадцем Брайаном Орсером.
Sport.ru 08:59
Гаджеты

Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля

Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.
OAnews 03:47
Экономика

Правительство Амурской области поддержит бизнесменов прямыми субсидиями

Амурские предприниматели смогут получить единовременную выплату в размере до 200 тысяч рублей.
ДВ-РОСС 06:15
Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
326
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
119
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

ТАСС 09:01
329
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
913
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Анны Ведуты в домогательствах.
Lenta.ru 06:37
94
Авто

«АвтоВАЗ» запустил продажи самого дорогого Lada Xray Cross Instinct

"АвтоВАЗ" объявил старт продаж самой дорогой модификации Lada XRay Cross.
Новые автомобили вчера в 10:21
180
Общество

Новое назначение в мэрии Якутска

SakhaLife.ru 20:10
Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
2,4K
Хоккей

ЦСКА предлагает увеличить потолок зарплат в КХЛ

Ранее в лиге был введён твёрдый потолок зарплат в 900 млн. рублей, после чего совет директоров организации запустил заочное голосование по вопросу увеличения планки до 1,3 млрд.
Sport.ru 14:29
1
Армия и оружие

Северный флот: полет Ту-142 соответствовал международным правилам

Полет российских Ту-142 над водами Баренцева, Норвежского и Северного морей прошел в строгом соответствии с международными правилами, сообщила пресс-служба Северного флота.
РИА Новости 17:05
Экономика

Девять предприятий Якутии признаны системообразующими

Девять региональных предприятий вошли в список крупнейших стратегических, системообразующих и градообразующих организаций России.
SakhaNews 02:10
Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 19:57
66
Общество

Путин отметил беспрецедентную ситуацию на рынке нефти

Президент заявил, что хотел бы услышать на совещании мнение представителей бизнеса относительно тенденций на рынках энергоресурсов, оценки и прогнозы развития ситуации.
ТАСС 07:41
422
Шоу-бизнес

Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске

На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное