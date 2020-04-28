с чего всё началось

Варшава попытается арестовать активы газопровода "Северный поток – 2", если польская государственная газовая компания PGNiG не получит от российского "Газпрома" средства по итогам Стокгольмского арбитража. Об этом газете Wprost сообщил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский.

Здоровье Жителям Приморья с легкой формой коронавируса разрешили лечиться дома Министерство здравоохранения Приморского края приняло решение разрешить людям, болеющим коронавирусом в легкой форме либо имеющим подозрение на инфекцию, лечиться в домашних условиях. 11

Политика Песков заявил о надежде на выход России на плато по коронавирусу Есть надежда, что Россия уже выходит на плато по коронавирусу, но ситуация с распространением инфекции зависит от дисциплинированности граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI. 66

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства. 87

Общество В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). 117

Происшествия Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке Ранее в некоторых СМИ было растиражировано видеообращение женщины, которая сообщила, что работала на трех ставках в больнице в Коммунарке, но после увольнения ей выплатили зарплату только по одной ставке, оставив без обещанных президентом надбавок за работу с заболевшими коронавирусом.

Происшествия В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками. 56

Политика Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. 24

Фигурное катание Каюмова: «Не понимаю, почему Медведева ушла от Тутберидзе» Бывшая фигуристка Алсу Каюмова, занимавшаяся у тренера Этери Тутберидзе, призналась, что не понимает, почему фигуристка Евгения Медведева решила уйти из группы специалиста, чтобы начать работу с канадцем Брайаном Орсером.

Гаджеты Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.

Экономика Правительство Амурской области поддержит бизнесменов прямыми субсидиями Амурские предприниматели смогут получить единовременную выплату в размере до 200 тысяч рублей.

Хоккей ЦСКА предлагает увеличить потолок зарплат в КХЛ Ранее в лиге был введён твёрдый потолок зарплат в 900 млн. рублей, после чего совет директоров организации запустил заочное голосование по вопросу увеличения планки до 1,3 млрд. 1

Армия и оружие Северный флот: полет Ту-142 соответствовал международным правилам Полет российских Ту-142 над водами Баренцева, Норвежского и Северного морей прошел в строгом соответствии с международными правилами, сообщила пресс-служба Северного флота.

Экономика Девять предприятий Якутии признаны системообразующими Девять региональных предприятий вошли в список крупнейших стратегических, системообразующих и градообразующих организаций России.

Общество Путин отметил беспрецедентную ситуацию на рынке нефти Президент заявил, что хотел бы услышать на совещании мнение представителей бизнеса относительно тенденций на рынках энергоресурсов, оценки и прогнозы развития ситуации. 422