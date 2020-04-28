Энергетика

РБКРБКВ Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
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с чего всё началось
Заместитель министра энергетики Польши Януш Ковальчик в интервью изданию WProst
 заявил о готовности оказывать давление на «Газпром» с целью заставить российскую компанию выполнить решение Стокгольмского арбитража и изменить формулу цены на газ для Варшавы.
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