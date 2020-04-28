Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»

Варшава попытается арестовать активы газопровода "Северный поток – 2", если польская государственная газовая компания PGNiG не получит от российского "Газпрома" средства по итогам Стокгольмского арбитража. Об этом газете Wprost сообщил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский.
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с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost
 заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.
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