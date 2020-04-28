с чего всё началось

Строительство второй ветки газопровода «Северный поток-2» может быть остановлено из-за действий польских властей, недовольных нынешними ценами на газ. Замминистра госактивов Польши Януш Коввальский объявил, что Варшава будет добиваться арест активов российского проекта в Европе.

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 34

Транспорт В Новокузнецке перевозчики решили устроить забастовку Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке. 41

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 1,9K

Общество В Таджикистане выявлен коронавирус Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.

Общество В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона. 246

Религия Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении Ранее патриарх Кирилл временно запретил Кураева в служении, после того как тот резко высказался о бывшем настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине, который 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса. 2,1K

Общество Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизируется к середине мая В городском штабе по борьбе с коронавирусом считают, что Петербург выйдет на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией к середине мая. 37

Общество Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон. 72

Политика В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса». 160

Экономика Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса. 54

Экономика Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. 57

Политика Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник) Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС. 2

Происшествия Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова. 2

Футбол Александр Головин и Федор Чалов встретятся в киберфутбольном матче 30 апреля состоится киберфутбольный матч между полузащитником «Монако» Александром Головиным и нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

Общество Соловьев объяснил особняк Малышевой в США Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба. 10

Общество В Тульской области введут пропускной режим В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона. 768

Наука Обнаружен скелет древнейшего млекопитающего в Южном полушарии Учёные сообщают, что мезозойские млекопитающие, к которым, несомненно, относится и «сумасшедшее чудовище», до сих пор остаются одной из самых загадочных групп животных, так как из-за недостатка найденных останков в окаменелостях о них имеется очень мало информации.

Общество Радий Хабиров изменил режим повышенной готовности в Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал пост с разъяснениями о том, какие изменения он внесет сегодня, 30 апреля, до конца дня в указ о самоизоляции и режим повышенной готовности. 1