Энергетика
Независимая газетаВ Польше намерены добиваться ареста активов «Северного потока-2»
Строительство второй ветки газопровода «Северный поток-2» может быть остановлено из-за действий польских властей, недовольных нынешними ценами на газ. Замминистра госактивов Польши Януш Коввальский объявил, что Варшава будет добиваться арест активов российского проекта в Европе.
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с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.Газета.Ru28 апреля в 07:21
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