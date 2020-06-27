Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Польше наступил день тишины перед выборами президента

Согласно законодательству Польши, день тишины наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков вечером в воскресенье.
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В Польше наступил день тишины перед выборами президента

RuNews24.ruвчера в 03:05

Режим агитационной тишины наступил в Польше перед президентскими выборами

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В Польше наступил день тишины перед президентскими выборами

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В Польше объявлено предвыборное молчание

ИА Красная Веснавчера в 04:02
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Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
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Машину полиции раздавили на месте сброса отходов под Норильском

В районе незаконного сброса отходов в тундру под Норильском произошел инцидент с машиной полиции.
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Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
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В Google Meet появится поддержка новых функций

Источник говорит о том, что в новой версии Google Meet пользователи смогут использовать функцию, которая позволит размыть фон во время видеосвязи или же заменить его любым изображением.
3DNews 06:38
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Под Калининградом за нарушение границы был задержан гражданин Болгарии

Калининград, 28 июня 2020, 12:14 — REGNUM Гражданин Болгарии, пытавшийся незаконно пересечь границу с Польшей, был задержан сотрудниками пограничной службы под Калининградом.
REGNUM 05:14
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Аппараты семейства iPhone 12, выход которых ожидается во второй половине текущего года, станут первыми смартфонами Apple с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G).
3DNews 26 июня в 07:08
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Игры

Появился список игр, оптимизированных для Xbox Series X

В случае Xbox Series X речь идёт о полной совместимости почти со всеми играми для всех поколений Xbox.
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Стала известна зарплата Михаила Воробьева в «Салавате»

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Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение

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В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

Crew Dragon разработан компанией SpaceX по заказу NASA. Он был представлен в 2014 году, шесть лет ушло на испытания и доработку.
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Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

РБК вчера в 21:25
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
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Уникальный избирательный участок работает на острове Кижи в Карелии.
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В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей.
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Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
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Московский ЦСКА объявил о возвращении главного тренера Виктора Гончаренко.
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Ещё 78 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3831 человек, в том числе 384 ребенка до 17 лет включительно.
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В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
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ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию

Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
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Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
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