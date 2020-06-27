Согласно законодательству Польши, день тишины наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков вечером в воскресенье.

В Польше наступил день тишины перед выборами президента

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