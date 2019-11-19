Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США. Свой текст он опубликовал в издании Myśl Polska. По словам журналиста, Вашингтону срочно нужна масштабная война.
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Польские СМИ описали два сценария войны США с Россией

Известиявчера в 23:09

И Польша прекратит своё существование — эксперт

REGNUM04:35

Польские СМИ описали два сценария противостояния России и США

РБК00:31

В Польше предположили два сценария войны США с Россией

Газета.Ru05:25

Опубликованы два сценария войны США против России

URA.Ruвчера в 23:05

В Польше рассмотрели два сценария войны США с Россией

Московский Комсомолецвчера в 21:58

Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией

РИА Новостивчера в 21:49
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Технологии

Суперкомпьютер Сбербанка оказался в топ-30 мирового рейтинга

Суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud совместно с компанией Nvidia, вошел в число самых мощных компьютеров, сообщает РБК.
Computerworld Россия 03:23
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Игорь Верник опроверг сообщения о госпитализации

РИА Новости 03:09
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Электрический седан BMW i4 сможет развивать 530 сил

Выяснилось, что электромотор развивает 390 кВт (530 л.с.), то есть по отдаче находится на одном уровне с двигателем V8 4.4.
Драйв вчера в 08:34
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
REGNUM 04:32
Энергетика

Министр энергетики Украины прогнозирует «экстремальный» рост цен на газ

Ранее в одном из эфиров Оржель уже предупреждал, что в результате прекращения транзита российского газа через территорию Украины в 2020 г. цена на газ может «значительно увеличиться».
REGNUM 04:10
Общество

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 11:58
Общество

Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье

Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.
РИА Новости 03:18
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией

В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска, сообщил журналистам Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:16
Энергетика

Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»

Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Коммерсантъ 04:28
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:00
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 16 ноября в 04:55
Происшествия

В Петербурге восьмиклассники ограбили микрокредитную компанию

В Санкт-Петербурге ученики восьмого класса совершили разбойное нападение на микрокредитную компанию.
Санкт-Петербургские ведомости 04:41
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
ТАСС 04:34
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Шоу-бизнес

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru 05:56
Политика

На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам

В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
РБК 05:38
Футбол

Селекционер Стипиди: «Ставить Гилерме за сборную – не уважать свой народ и страну»

В воротах сборной России стоит натурализованный вратарь среднего уровня.
Евро-футбол.ру 01:27
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Lenta.ru 02:19
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM 04:42
Футбол

Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой.
Life.ru 17 ноября в 13:09
Общество

Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов

Минюст России подготовил законопроект для защиты прав россиян от недобросовестных коллекторов.
Вести.Ru 01:14
Происшествия

В Якутии мать закрыла на два дня в доме четверых детей без еды и воды

REGNUM 03:47
Общество

Густые туманы в Москве рассеются после прихода холодов

Густые туманы и дымки в столице начнут рассеиваться в среду, когда в Москве похолодает.
Известия 02:31
Политика

Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
РИА Новости вчера в 15:49
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
Политика

В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»

Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Российская газета вчера в 06:00
Космос

Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса

Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
SM News вчера в 07:59
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Футбол

Дания стала соперником сборной России на Евро-2020

Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Интерфакс-Спорт вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
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