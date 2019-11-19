Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США. Свой текст он опубликовал в издании Myśl Polska. По словам журналиста, Вашингтону срочно нужна масштабная война.

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

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