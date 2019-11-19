Армия и оружие
Lenta.ruВ Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США. Свой текст он опубликовал в издании Myśl Polska. По словам журналиста, Вашингтону срочно нужна масштабная война.
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Политика
В ЦИК Белоруссии назвали необъективной оценку ОБСЕ выборов в парламент
Оценка миссией ОБСЕ хода парламентских выборов в Белоруссии является необъективной и неаргументированной.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Челябинске горит компрессорный завод
Армия и оружие
Израиль перехватил выпущенные из Сирии ракеты
С территории Сирии по Голанским высотам были выпущены четыре ракетных снаряда. Их перехватила израильская система противовоздушной обороны.
Общество
Дума Екатеринбурга полностью отказалась от постройки храма в сквере
Как сообщало ИА REGNUM, после протестов в мае 2019 года власти отказались строить храм в сквере у Драмтеатра.
Шоу-бизнес
Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
Политика
Наталья Котова стала новой главой Челябинска
Депутаты во вторник на заседании избрали из трех кандидатов главу Челябинска, им стала временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Единоборства
Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Общество
Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
Политика
В Тбилиси спецназ применил водометы для разгона протестующих
Политика
«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате
НАК «Нафтогаз Украины» желает обсудить предложение «Газпрома» по продлению контракта на транзит в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии.
Армия и оружие
Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море
Россия начала учения в Черном море, в них будут задействованы более 10 кораблей и авиация, включая истребители Су-30 СМ. Будут проводиться ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Шоу-бизнес
Внучка Боярского стала звездой бала дебютанток
Поддержать девушку собралась почти вся семья 18 ноября в столичном Доме Пашкова состоялся ежегодный бал дебютанток.
Политика
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
Армия и оружие
США полностью отказываются от турецких комплектующих для F-35
По словам генерала, планируется, что к марту следующего года производство самолета F-35 полностью перестанет зависеть от комплектующих, производимых в Турции.
Гаджеты
Samsung удешевит смартфоны из-за конкуренции с Xiaomi и Huawei
Samsung намерена составить серьезную конкуренцию компания Xiaomi и Huawei, но для этого ей нужно снизить стоимость смартфонов.
Футбол
Дания стала соперником сборной России на Евро-2020
Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Происшествия
Стали известны подробности смерти солистки рок-группы Надиры Садыковой
Кино
Студия Warner не издаст режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Футбол
Футболисты устроили массовую драку после матча в Астрахани
Массовой потасовкой завершился матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между астраханской командой "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо".
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Политика
Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.