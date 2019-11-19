Армия и оружие
РИА НовостиПольские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией. Первый из них подразумевает проведение американской армией массированной атаки с использованием всех доступных средств, в том числе ядерного оружия.
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Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Происшествия
Приговоренному к расстрелу в СССР пожилому милиционеру отказали в УДО
Зубово-Полянский районный суд Мордовии отказался освободить условно-досрочно 74-летнего бывшего милиционера Петра Стаховцева, отбывающего пожизненное наказание за убийство и бандитизм.
Гаджеты
Названы способы использования старых iPhone
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Политика
Генсек НАТО поприветствовал передачу Россией кораблей Украине
НАТО приветствует возвращение Россией Украине военных кораблей, задержанных за нарушение границы, это поможет минскому процессу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Теннис
Хачанов прокомментировал победу над Хорватией на Кубке Дэвиса
Армия и оружие
В ООН надеются на скорое создание комитета по Ливии
"Среди ожидаемых итогов встреч в Берлине - создание комитета, наблюдающего за гарантией соблюдения режима прекращения огня и препятствующего поставкам оружия", - сказал Саламе во время выступления перед Совбезом ООН.
Футбол
В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей
Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в стране.
Шоу-бизнес
Решетова случайно показала лицо их общего с Тимати сына
Возлюбленная российского рэпера Тимати Анастасия Решетова ненароком продемонстрировала фотографию их общего с артистом сина Ратмира, который родился в октябре этого года, пишет vm.ru.
Происшествия
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию
Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Футбол
Месси согласился подраться с Кавани во время матча Аргентины и Уругвая
Шоу-бизнес
Алла Пугачева мечтает дожить до выпускного своих детей
В рамках общения с журналистами артистка призналась, что мечтает дожить до выпускного наследников.
Политика
Посольство России посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»
Посольство России в Эстонии прокомментировало заявление депутата парламента страны и бывшего командующего Силами обороны Эстонии Антса Лаанеотса о том, что армия Латвии не способна защищать свою территорию на фоне подготовки Россией «какой-то агрессии».
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Наука
Внутри примитивных метеоритов обнаружили сложные сахара
Внутри сразу нескольких примитивных метеоритов-хондритов астробиологи нашли следы различных сложных сахаров, в том числе и рибозу, один из главных компонентов генетической информации.
Экономика
Волатильность рубля снизилась до минимума с начала 2014 года
В 2014 году Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса, сохранив при этом возможность валютных интервенций на рынке в случае рисков для финансовой стабильности.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Космос
Миссия LISA Pathfinder помогла обнаружить десятки «кометных крошек»
Армия и оружие
Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.