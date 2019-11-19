Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией. Первый из них подразумевает проведение американской армией массированной атаки с использованием всех доступных средств, в том числе ядерного оружия.

Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией

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