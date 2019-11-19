Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США. Свой текст он опубликовал в издании Myśl Polska. По словам журналиста, Вашингтону срочно нужна масштабная война.
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Для Польши сценарий войны США с Россией будет только один – уничтожение

REGNUM03:55

Польские СМИ описали два сценария противостояния России и США

РБК00:31

Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией

РИА Новостивчера в 21:49

Опубликованы два сценария войны США против России

URA.Ruвчера в 23:05

В Польше рассказали о сценариях войны США и России

Газета.Ruвчера в 22:10

В Польше рассмотрели два сценария войны США с Россией

Московский Комсомолецвчера в 21:58

Польские СМИ описали два сценария войны США с Россией

Известиявчера в 23:09
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Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

В одном из ночных клубов Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:23
Кино

Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон

Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.
РИА Новости 03:36
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии

Life.ru вчера в 23:03
Армия и оружие

Россия проводит учения в Черном море

Аргументы недели 02:15
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Фигурное катание

Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой исполнилось 20 лет

Сегодня российской фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 20 лет.
Sports.ru 02:54
Технологии

Суперкомпьютер Сбербанка оказался в топ-30 мирового рейтинга

Суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud совместно с американской технологической компанией NVIDIA, попал в топ-500 мирового рейтинга самых мощных компьютеров, сообщает РБК.
Computerworld Россия 03:23
Происшествия

СК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

Известия 03:33
Политика

В Раде анонсировали разработку закона об особом статусе Донбасса

Законопроект о предоставлении особого статуса неподконтрольным Украине территориям Донбасса планируется подготовить после саммита в «нормандском формате».
Наша версия 03:38
Экономика

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество

Путин поддержал строительство моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Газета.Ru вчера в 04:19
Происшествия

В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья

Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Российская газета вчера в 02:55
Происшествия

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.
ТАСС 03:39
Политика

«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате

НАК «Нафтогаз Украины» желает обсудить предложение «Газпрома» по продлению контракта на транзит в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии.
Политика Сегодня вчера в 19:12
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM вчера в 06:38
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Здоровье

В Тульской области изменится программа здравоохранения

До 10 января 2020 года в Тульской области должна быть разработана программа развития здравоохранения.
Первый Тульский вчера в 11:46
Общество

Мэр Петропавловска-Камчатского подал в отставку

Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.
News.ru 03:11
Общество

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до конца декабря гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в РФ в шпионаже, сообщает "Интерфакс".
Москва 24 03:49
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

RuNews24.ru вчера в 08:45
Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
REGNUM вчера в 14:23
Общество

Ростовчанка Лиман прокомментировала выступление Павла Воли

Выступление было посвящено ростовчанке, а именно слухам о том, что она станет главой пресс-службы администрации Ростова-на-Дону.
Rostov gazeta 17 ноября в 02:55
Общество

Время продажи алкоголя в России могут сократить

Ранее газета "Известия" сообщила, что "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) направил в правительство инициативу о сокращении времени продажи алкогольной продукции на один час.
Радио Sputnik вчера в 01:44
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК вчера в 12:41
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Общество

Forbes назвал лучших работодателей России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России.
Газета.Ru 03:19
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
Авто

В России вырос спрос на автозапчасти

В 2019 году спрос на автозапчасти в России вырос на 20%, а предложение – на 18%.
Автоновости дня 02:50
Происшествия

Прокурор попросил срок для защитника сквера, ударившего полицейского

URA.Ru вчера в 07:06
Как работают Яндекс.Новости?
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