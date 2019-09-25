Политика
Газета.RuВ Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа. Если бы процесс затянулся, это привело бы к трагическим последствиям для потребителей на юго-востоке страны - такого мнения придерживается глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк.
Читать в источнике
Оценить193
Подробнее о событии
Показать все источники
Польша заявила о спасении от нехватки газа благодаря ограничению доступа Газпрому к Opal
Взгляд.рувчера в 09:57
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
Происшествия
Священника арестовали в Оренбурге по подозрению в развращении детей
Газета.Ru 25 сентября в 22:01
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашогги
Пятый канал вчера в 09:34
Политика
МИД назвал новые антироссийские санкции США безрассудством
США новыми антироссийскими санкциями "превзошли себя в собственном безрассудстве", заявил МИД.
РИА Новости 01:55
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.
ТАСС вчера в 09:05
Политика
Лукашенко сделал важное заявление о принадлежности Крыма
Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное заявление относительно принадлежности Крыма.
Expert.ru вчера в 08:19
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете
Актер Максим Аверин высказался об инциденте с его участием, который произошел на борту самолета, летевшего в Москву.
Известия 05:47
Технологии
На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»
Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.
Екатеринбург в интернете 04:45
Политика
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
RT на русском 05:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Здоровье
Недовольные зарплатами пермские врачи обратились к генпрокурору Чайке
Врачи в Пермском крае записали видеообращение, адресованное генпрокурору России Юрию Чайке и министру здравоохранения страны Веронике Скворцовой.
URA.Ru вчера в 11:03
Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Армия и оружие
Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 01:47
Экономика
В Геленджике на продажу выставили Kempinski Grand Hotel
РИА Новости 03:10
Авто
Назван самый популярный внедорожник в России
Московский Комсомолец 05:17
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.
ТАСС 02:09
Здоровье
Названы пять болезней, которые передаются в семьях по женской линии
Озвучены пять опасных болезней, передающихся по женской линии, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:39
Политика
Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны, и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правилах профилактики бешенства
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт ведомства.
Газета.Ru 00:24
Здоровье
Медики перечислили шесть признаков наступившего микроинсульта
Врачи перечислили шесть признаков, по которым можно распознать наступивший инсульт или микроинсульт.
Вечерний курьер 03:41
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку после ошибки врачей.
РИА Новости 02:01
Происшествия
В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов
Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.
РБК 05:42
Политика
Миссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины
Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу.
РИА Новости 03:13