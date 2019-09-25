Политика
Газета.RuВ Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа. Если бы процесс затянулся, это привело бы к трагическим последствиям для потребителей на юго-востоке страны - такого мнения придерживается глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк.
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Польша заявила о спасении от нехватки газа благодаря ограничению доступа Газпрому к Opal
Взгляд.рувчера в 09:57
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Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
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BFM.ru вчера в 05:24
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Священника Стремского обвинили в изнасиловании детей
Газета.Ru вчера в 07:14
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Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
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Отремонтировать больницы и школы, оснастить клубы и обновить источники воды Начиная вчера традиционное еженедельное совещание, Михаил Игнатьев сообщил, что в республике готовится проект Указа, призванного внедрить дополнительные меры по повышению качества жизни населения Чувашии.
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Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
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Артист Максим Аверин задержан за хулиганство в самолёте
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Политика
Внутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС сняли видео
В сети появилось видео, сделанное в диспетчерской четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.
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Добронравов рассказал о съемках «Сваты-7»
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Израильские военные самолеты замечены вблизи российской базы в Сирии
Недавно в СМИ появилось сообщение о том, что вблизи военной базы ВМФ Российской Федерации, что расположена в сирийском Тартусе, был зафиксирован военный самолет ВВС Израиля.
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В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков
Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
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В России появится онлайн-архив советских военнопленных
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Выявлена опасность чайных пакетиков
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