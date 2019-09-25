Политика
Газета.RuВ Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа. Если бы процесс затянулся, это привело бы к трагическим последствиям для потребителей на юго-востоке страны - такого мнения придерживается глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк.
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Польша заявила о спасении от нехватки газа благодаря ограничению доступа Газпрому к Opal
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