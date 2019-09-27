Политика
Lenta.ruВ Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
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Польша заявила о спасении от нехватки газа благодаря ограничению доступа Газпрому к Opal
Взгляд.рувчера в 09:57
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено вчера в 23:47, Вашингтон
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС вчера в 18:04
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Происшествия
Потерпевший по делу Устинова назвал наказание актеру слишком суровым
Сержант спецназа ОМОНа Александр Лягин, который проходит потерпевшим по делу Павла Устинова, назвал слишком суровым наказание, которое суд избрал актеру, однако продолжает настаивать на его виновности.
Известия вчера в 04:20
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM вчера в 05:58
Происшествия
Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза
Российская газета вчера в 22:59
Происшествия
Военнослужащие осуждены за осквернение мемориала в Буденновске
Суд на Ставрополье приговорил к условному лишению свободы военнослужащих за осквернение мемориала воинам, погибшим в Великую Отечественную войну в Буденновске, сообщает Буденновский гарнизонный военный суд.
РИА Новости вчера в 17:22
Политика
Путин направил послание странам НАТО
Президент России Владимир Путин 19 сентября направил ряду стран, включая членов НАТО, предложение ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе и других регионах.
Pravda.Ru 25 сентября в 02:08
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова раскрыла дату родов
Многие подписчицы Решетовой решили, что она сообщает о том, что роды пройдут в тот же день.
Телепрограмма 25 сентября в 05:51
Финансы
ЦБ не исключает введения отрицательных ставок по валютным вкладам
Российский Центральный банк может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам в стране по просьбе ряда крупных банков.
Газета.Ru 24 сентября в 10:26
Шоу-бизнес
Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал
Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ вчера в 18:45
Общество
В РПЦ отреагировали на предложение легализовать многоженство в России
Lenta.ru 25 сентября в 13:02
Происшествия
Следователи назвали одну из возможных причин ЧП с Boeing в Барнауле
РИА Новости вчера в 10:55
Авто
Lada 4x4 назвали самым популярным внедорожником в России
Автоновости дня вчера в 01:57
Общество
Сестра написала SMS мертвому брату и получила ответ
Сообщается, что сестра отправила SMS на принадлежавший ее брату номер, написав, что очень скучает по нему.
7 новостей вчера в 23:22
Происшествия
Женщина открыла аварийный люк и «проветрила» самолет
Пассажирка китайской авиакомпании Xiamen Airline из-за духоты открыла аварийный выход в самолете, чтобы проветрить его.
Sibnet Новости вчера в 07:19
Кино
Фильм «Герой» с Александром Петровым вышел на экраны
Лента «Герой» Карена Оганесяна об истории русского Джеймса Бонда и Джейсона Борна в одном флаконе вышла в широкий прокат.
Пятый канал вчера в 10:09
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы 25 сентября в 08:03
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной
Вести.Ru вчера в 04:12
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
Экономика
Комиссия за эквайринг обогнала доход в шести регионах России
В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.). Об этом говорится в исследовании общественной организации «Деловая Россия» (есть у «Известий»).
Известия вчера в 19:30
Футбол
Судья в Чехии не смог доработать матч из-за пьянства
В Чехии один из судей не смог до конца доработать матч молодежных команд "Бероуна" - "Слауна". Арбитр Милан Шефар работал на линии.
Pravda.Ru вчера в 08:58
Политика
В ЦИК готовят предложения по изменению избирательного законодательства
Центральная избирательная комиссия представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что сын Платон мешает его личной жизни
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал Instagram о том, как ему иногда мешает сын Платон.
Дни24 25 сентября в 01:24
Армия и оружие
Израильские военные самолеты замечены вблизи российской базы в Сирии
Недавно в СМИ появилось сообщение о том, что вблизи военной базы ВМФ Российской Федерации, что расположена в сирийском Тартусе, был зафиксирован военный самолет ВВС Израиля.
ГЛАС.RU вчера в 02:58
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 25 сентября в 03:03
Гаджеты
Intel может удивлять: стала известна цена Core i9-9900KS Special Edition
Сразу несколько интернет-магазинов по всему миру открыли сегодня страницы товара, посвященные Core i9-9900KS.
3DNews вчера в 12:04
Общество
Запрет курения на балконах в России поддержали
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал запрет на курение и приготовление шашлыка на балконе в России, назвав его «более чем верным решением».
Lenta.ru вчера в 10:06