Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Польше назвали трагедией работу «Газпрома»

Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
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