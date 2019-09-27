Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.

Политика Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.

Наука Российские исследователи обнаружили новый класс антибиотиков Российские ученые сделали ставку на обнаружение новых хемотипов, что более эффективно при поиске антибактериальных препаратов.

Кино Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Технологии РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России Бывший руководитель Nokia в России и бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов возглавил компанию, которая будет заниматься внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона о «суверенном рунете», сообщает РБК.

Финансы Оборонный банк станет агентом правительства по международным долгам Промсвязьбанк (ПСБ), уже назначенный специальным оборонным банком, получит новую роль — он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 годы, который разработал Минфин.

Религия Православные празднуют Воздвижение креста Господня Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Происшествия В Норвегии затонул российский траулер Накануне, 25 сентября, около полудня появилась информации о возгорании на российском траулере в Тромсё, где он пришвартовался для смены экипажа и проведения ремонтных работ.

Экономика В Челябинске закрывается крупное производство В Челябинске закрывается крупное производство – с 1 октября АО «ЭПМ-Челябинский электродный завод» (входит в Группу ЭПМ) останавливает производство анодов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Общество Неказистая походка модели на подиуме испугала зрителей Необычная походка мужчины-модели на подиуме испугала зрителей шоу модного дома Maison Margiela.

Политика В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.

Экономика Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.

Армия и оружие Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.

Авто Subaru прощается с легендарным двигателем EJ20 В рамках автосалона в Токио компания Subaru покажет седан WRX STI EJ20 Final Edition, который примечателен тем, что это последняя модель с легендарным двигателем EJ20, который уйдет в историю спустя 30 лет серийного производства.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в московском общежитии Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Финансы Климатическая повестка превратила угольные проекты в высокорисковые Феномен отрицательных процентных ставок, которые уже существуют в некоторых развитых странах, активно обсуждается экономистами: насколько это плохо (или хорошо) для экономики и к чему приведет такая политика в долгосрочной перспективе.

Авто Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.