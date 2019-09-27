Политика
Lenta.ruВ Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
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Польша заявила о спасении от нехватки газа благодаря ограничению доступа Газпрому к Opal
Взгляд.рувчера в 09:57
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В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы 25 сентября в 08:03
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В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
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Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
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Р.Вильфанд: Бабье лето придет в Москву в первой декаде октября
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Газета.Ru вчера в 20:46
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РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России
Бывший руководитель Nokia в России и бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов возглавил компанию, которая будет заниматься внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона о «суверенном рунете», сообщает РБК.
Ведомости вчера в 13:36
Финансы
Оборонный банк станет агентом правительства по международным долгам
Промсвязьбанк (ПСБ), уже назначенный специальным оборонным банком, получит новую роль — он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 годы, который разработал Минфин.
РБК 01:02
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Происшествия
В Норвегии затонул российский траулер
Накануне, 25 сентября, около полудня появилась информации о возгорании на российском траулере в Тромсё, где он пришвартовался для смены экипажа и проведения ремонтных работ.
Inc-news.ru вчера в 06:47
Экономика
В Челябинске закрывается крупное производство
В Челябинске закрывается крупное производство – с 1 октября АО «ЭПМ-Челябинский электродный завод» (входит в Группу ЭПМ) останавливает производство анодов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Доступ1 01:07
Происшествия
На Волге загорелся груженый железом сухогруз
РБК вчера в 23:35
Общество
Неказистая походка модели на подиуме испугала зрителей
Необычная походка мужчины-модели на подиуме испугала зрителей шоу модного дома Maison Margiela.
Lenta.ru вчера в 05:40
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Армия и оружие
Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ
Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM вчера в 07:13
Авто
Subaru прощается с легендарным двигателем EJ20
В рамках автосалона в Токио компания Subaru покажет седан WRX STI EJ20 Final Edition, который примечателен тем, что это последняя модель с легендарным двигателем EJ20, который уйдет в историю спустя 30 лет серийного производства.
Тарантас Ньюс 25 сентября в 06:00
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в московском общежитии
Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 16:55
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru вчера в 11:36
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Финансы
Климатическая повестка превратила угольные проекты в высокорисковые
Феномен отрицательных процентных ставок, которые уже существуют в некоторых развитых странах, активно обсуждается экономистами: насколько это плохо (или хорошо) для экономики и к чему приведет такая политика в долгосрочной перспективе.
РИА Новости 01:00
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:45
Политика
Россия создаст онлайн-архив о советских пленных времен Второй мировой
Газета.Ru вчера в 22:23
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 25 сентября в 19:32
Наука
Ученые назвали опасность чайных пакетиков
Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.
Газета.Ru вчера в 23:49
Здоровье
В столичных больницах пройдут дни открытых дверей
Вести Подмосковья 00:38