В Польше не считают внешней угрозой развертывание войск Белоруссии
Смотрите также
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
На «АвтоВАЗе» стартовала сборка новой версии Lada Xray Cross
Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения по коронавирусу
Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате более $1 млрд
Суд начал допрос свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами
В Анапе задержали ударившего ножом девочку мужчину
Микки Рурка похоронят в украинском селе
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
ФК «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба
Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде
Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов и беспорядков
В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник
В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»
«Барселона» объявила о назначении Кумана на пост главного тренера
Лукашенко заявил, что белорусская власть не ослабла на фоне протестов
Армия Белоруссии на западе страны приведена в полную боеготовность
Польша начала принимать желающих покинуть страну белорусов
Лукашенко пообещал разобраться с митингующими возле заводов
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Совбез объяснил охрану трубоукладчика для Nord Stream 2 боевыми кораблями
Получивший огнестрельное ранение в ходе акций в Бресте умер в больнице
«Барселона» объявила о назначении Кумана на пост главного тренера
Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Суд начал допрос свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
В Минск прибыл российский спецсамолет
Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения по коронавирусу
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что развертывание армии на западе Белоруссии не является внешней угрозой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ. Он назвал данное решение "внутренней психологической игрой белорусских властей".В источнике
Подробнее о событии