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Газета.Ru
Газета.Ru

В Польше не считают внешней угрозой развертывание войск Белоруссии

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что развертывание армии на западе Белоруссии не является внешней угрозой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ. Он назвал данное решение "внутренней психологической игрой белорусских властей".В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Польше не считают внешней угрозой развертывание войск Белоруссии

Газета.Ru06:22
REGNUM

МИД Польши: развертывание войск в Белоруссии — это игра Лукашенко

REGNUM04:06
РЕН ТВ

Польша не увидела угрозы в военной активности Белоруссии

РЕН ТВ02:12
Московский Комсомолец

Польша отреагировала на развертывание Белоруссией армии на ее границе

Московский Комсомолец03:24
РИА Новости

Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко

РИА Новости03:10
Взгляд.ру

Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

Взгляд.ру03:06
Известия

В Польше оценили решение Минска о развертывании армии на западе Белоруссии

Известия03:41

Внедорожник барнаульского чиновника стал расплатой за взятки

Барнаул, 19 августа 2020, 13:07 — REGNUM Вступил в законную силу приговор Центрального районного суда Барнаула по уголовному делу о получении взяток директором муниципального унитарного предприятия «Горзеленхоз» Сергеем Гончаровым при посредничестве главного инженера Евгения Резанцева.
REGNUM06:07
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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Лавров рассказал о провокациях в отношении силовиков в Белоруссии

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, призвал западных коллег, предлагающих посредничество для выхода из кризиса, вспомнить о том, как Запад "посредничал" в 2014 году во время "майдана" в Киеве.
Слово и Дело06:35