Политика
RT на русскомВ Польше не согласились со словами посла России об отношениях стран
Польские дипломаты не согласились со словами российского посла Сергея Андреева о том, что в настоящее время между Москвой и Варшавой самые плохие отношения за всё время после окончания Второй мировой войны.
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с чего всё началось
На фоне самого серьезного кризиса в российско-польских отношениях последних лет посол России в Польше Сергей Андреев ответил на вопросы РБК. Об уровне отношений с Польшей в целом "У нашей страны сейчас самые плохие отношения с Польшей за все время после окончания Второй мировой войны".РБКвчера в 23:00
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