Политика
Lenta.ruВ Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски. Его заявление опубликовано на сайте Совета министров страны, передает «Европейская правда».
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Шоу-бизнес
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Политика
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Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
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Тренер обдумывал предложение РФС на протяжении месяца и сегодня согласился продолжить работу на посту наставника национальной команды.