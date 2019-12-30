Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски. Его заявление опубликовано на сайте Совета министров страны, передает «Европейская правда».

В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла

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