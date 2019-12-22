Политика

News.ruNews.ruВ Польше ответили на слова Путина о Второй мировой войне

МИД Польши встревожен после заявлений президента Владимира Путина о причинах и виновниках Второй мировой войны. Как говорится в официальном заявлении ведомства, слова российского лидера искажают реальные события.
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МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны

ТАСС00:31

МИД Польши заявил об искажении властями РФ картины Второй мировой войны

Известия00:56

МИД Польши прокомментировал слова Путина о Второй мировой войне

Московский Комсомолец01:23

В Польше ответили на слова Путина о Второй мировой войне

News.ru00:32

В Польше ответили на слова Путина о начале Второй мировой войны

РЕН ТВ00:46
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Хоккей

Опубликовано видео массовой драки хоккеистов «Куньлуня» и «Торпедо»

Хоккеисты китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и нижегородского «Торпедо» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Профиль вчера в 14:01
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки 20 декабря в 15:11
Общество

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

РИА Новости 00:00
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марта следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Армия и оружие

В США оценили новый автомат спецназа России

В США оценили новый автомат АСМ, предназначенный для спецназа России. Штурмовая винтовка с глушителем получила название «бесшумная смерть».
Актуальные Новости 20 декабря в 01:30
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Происшествия

Толпа напала на грузовик и закидала его камнями на улице в Чите

Агрессивная толпа напала на грузовик-иномарку на улице Бутина в Чите, закидав его камнями и кирпичами.
Zabnews.ru 00:14
Авто

Volkswagen показал новый Passat для России

Volkswagen представил новое поколение Passat для рынка России.
AvtoVolgograda.ru вчера в 05:37
Политика

Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru вчера в 03:50
Происшествия

Российских школьников накормили мясом с трупным ядом

Издание утверждает, что в продукции было выявлено наличие трупного яда, кишечной палочки и других инфекций.
Lenta.ru вчера в 14:48
Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Авто

Автомобили Lexus, Toyota и Mazda названы самыми надежными

32CARS.ru вчера в 02:53
Кино

Авторы Siegecraft и Gunscape сделают игры о супергероях издательства Valiant

Компания Valiant Entertainment заключила договор о сотрудничестве с независимой студией Blowfish, выпустившей боевик Gunscape и стратегию Siegecraft.
Игромания.ру вчера в 15:09
Футбол

«Ювентус» проведёт матч за Суперкубок Италии в специальной форме

Евро-футбол.ру 20 декабря в 08:50
Здоровье

Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака

МедиаПоток 19 декабря в 02:43
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту

Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 13:39
Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Вести.Ru вчера в 09:25
Кино

34-летняя Агния Кузнецова впервые после родов вышла в свет

34-летняя Агния Кузнецова впервые после родов вышла в свет Напомним, что слухи о том, что Агния ждет ребенка, появились еще летом.
Вокруг ТВ 19 декабря в 12:27
Кино

Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
ФАН 19 декабря в 09:59
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily 20 декабря в 08:07
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери

Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:05
Экономика

Цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года.
Известия 20 декабря в 13:15
Происшествия

В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 13:04
Наука

Патент недели: как можно обмануть атеросклероз

Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.
Популярная механика 17 декабря в 01:02
Хоккей

Орлов забил победный гол «Вашингтона» в матче с «Тампой»

Матч ТВ вчера в 21:42
Происшествия

Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
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Ельцин Борис Николаевич
Советский и российский партийный, государственный и политический деятель. Первый президент Российской Федерации; в ноябре 1991 - июне 1992 года одновременно возглавлял «правительство реформаторов». С марта по май 1992 года исполнял обязанности министра обороны Российской Федерации.
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