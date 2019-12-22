МИД Польши встревожен после заявлений президента Владимира Путина о причинах и виновниках Второй мировой войны. Как говорится в официальном заявлении ведомства, слова российского лидера искажают реальные события.

В Польше ответили на слова Путина о Второй мировой войне

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