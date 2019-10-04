Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что его страна планирует полностью отказаться от поставок российского газа к концу 2022 года, то есть, по истечении действующего контракта.

В Польше озвучили срок полного отказа от российского газа

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